Capriana: cinquantaseienne muore travolto da un tronco

A Capriana un uomo è morto dopo essere stato travolto da un tronco. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri poco prima delle 21.

La madre della vittima, Angelina, non vedendo più ritornare il proprio figlio ha chiesto ad alcuni compaesani di compiere una ricerca.

Battendo i boschi attorno al paese lo hanno ritrovato senza vita. Il corpo di Carlo Capovilla, cinquantasei anni, era in una radura il località Pra del Manz, poco sopra l’abitato. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Il cinquantaseienne era salito nel bosco nel pomeriggio per tagliare qualche albero e non si sa bene se sia stato travolto da una pianta caduta o se il tronco lo abbia travolto mentre stava tagliando i rami sul terreno. Da accertare anche l’ora del decesso: è probabile che sia morto nel pomeriggio.

Immediato l’intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco volontari di Capriana e dei carabinieri della compagnia di Cavalese. Non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Carlo Capovilla lavorava alla Vap, azienda altoatesina specializzata nella tornitura. In passato invece è stato un dipendente del pastificio Felicetti di Predazzo.

Nel tempo libero amava dedicarsi alla vita di comunità: partecipava puntualmente alle iniziative del paese e faceva parte dell’associazione nazionale del Fante. Era anche un appassionato di mountain bike.