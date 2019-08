Arrestato a Trento ricercato per rapina e sequestro di persona. Denunciati anche tre nigeriani per spaccio

Ieri la Giunta provinciale ha tradotto in un provvedimento amministrativo la decisione già assunta in sede di assestamento di Bilancio di aumentare da 3.000 a 4.000 euro la deduzione forfettaria per il calcolo dell’Icef, relativamente ai redditi da lavoro femminile.

La deduzione interessa i nuclei familiari di almeno due persone e ha come obiettivo principale quello di incentivare il lavoro femminile.

E’ noto infatti che sulla donna con un impiego grava anche la maggior parte delle incombenze relative al lavoro domestico e alle cure parentali.

In questo modo sarà più facile per un nucleo familiare in cui anche la donna lavora poter accedere a tutta una serie di servizi e di prestazioni economiche condizionate dall’indicatore Icef.

ICEF: cos’è e come si misura: L’Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF) misura la condizione economica delle famiglie mediante meccanismi di calcolo che tengono conto della composizione del nucleo familiare, del relativo reddito e patrimonio, nonché di specifiche deduzioni e franchigie previste dalla disciplina vigente.

Le deduzioni attengono a specifiche spese effettivamente sostenute dal nucleo familiare – quali ad esempio spese mediche, spese per istruzione, interessi su mutui, canoni di locazione – ovvero a quote forfettarie/franchigie – quali ad esempio quelle per lavoro dipendente, per lavoro femminile, per componenti non autosufficienti, per patrimonio immobiliare e finanziario – e così via.

L’Indicatore è dunque uno strumento che consente di adottare politiche equitative a favore dei cittadini.