Alto Garda e Ledro: in sette mesi contestate 1.687 violazioni dalla polizia Stradale

La vigilanza stradale nell’Alto Garda e Ledro unitamente a mirati servizi di controllo disposti dal Superiore Servizio Polizia Stradale effettuati da parte del personale del Distaccamento Polizia Stradale di Riva del Garda, dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019, hanno portato al controllo di n. 3971 veicoli e 3658 persone.

Per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono state sottoposte a controllo 3505 persone delle quali 42 sono risultate positive alla violazione dell’art. 186 c.d.s. e nr. 3 alla violazione dell’art. 187 c.d.s. ; 45, in totale, le patenti di guida ritirate;

Per il contrasto all’uso di telefoni cellulari ed al mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta la polizia ha accertato 47 violazioni per il primo caso e 229 per il secondo.

I controlli ai limiti di velocità hanno consentito l’accertamento di 271 violazioni con il ritiro di 5 patenti di guida.

Per quanto riguarda i controlli a veicoli industriali la Polizia ha accertato 73 violazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo di cui 6 per alterazione, tramite un’alterazione del sensore di movimento, dell’apparecchiatura cronotachigrafica al fine di “ingannare” fraudolentemente il regolare funzionamento del cronotachigrafo.

Sono state accertate 15 violazioni relative al trasporto di sostanze alimentari destinate all’alimentazione umana in ragione dell’inidonea conservazione nel corso della fase del trasporto e 11 violazioni per mancata assicurazione che hanno portato al sequestro di altrettanti veicoli.

Particolare attenzione è stata riposta dagli uomini delle forze dell’ordine al controllo nel settore del trasporto di merci pericolose con l’accertamento di 277 violazioni.

In totale sono state 1687 le violazioni al codice della strada elevate con la decurtazione di ben 3221 punti di patente di guida.

Sono state deferite inoltre all’Autorità Giudiziaria 37 persone di cui 3 per reati di lesioni stradali gravi.

65 sono stati, infine, gli incidenti stradali rilevati con 44 persone ferite e 1 persona deceduta.