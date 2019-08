Vermiglio: mugugni dei cittadini per il degrado del cimitero

Dopo vent’anni di certosino restauro, sabato 10 agosto è stato ufficialmente aperto al pubblico Castel Belasi a Campodenno, ed inaugurata la mostra “Contemporaneamente a Castel Belasi” – l’arte contemporanea dialoga con gli spazi del castello.

Un’altra imperdibile esposizione realizzata dal curatore Marcello Nebl, questa volta affiancato dall’artista Pietro Weber, che hanno saputo sapientemente coniugare le opere immobili con le opere mobili.

Marcello Nebl nel catalogo scrive come “l’esposizione sia giocata sulla rottura che si va a creare tra la natura stessa del castello, nato per controllare il territorio e rinchiudersi, contrapposta alla libertà espressiva dell’artista; il dentro ed il fuori, il circoscritto e l’infinito della creatività umana”.

Una mostra azzeccata e ad effetto, il contrasto con le stanze spoglie del castello con le opere impattanti degli artisti, che hanno fatto presa su pubblico, autorità e critici. I rari affreschi rimasti sono un’efficace cornice alle sculture ed ai dipinti esposti, il moderno riempie le antiche sale vuote e quasi lugubri riecheggianti di medievali vicende.

L’affluenza di pubblico è stata numerosissima, centinaia le persone presenti a questo evento. Ad accogliere gli invitati gli ‘Amira Saxophone Quartet’, che hanno eseguito alcuni brani jazz.

Numerose le autorità presenti, che si sono susseguite sul palco in una lunga presentazione, ringraziando gli enti e gli sponsor che hanno collaborato al restauro del maniero attraverso contributi, fondi, sponsor, ma soprattutto grazie alla necessaria manodopera effettuata dalle tante aziende che materialmente hanno realizzato i lavori.

Introduce il Sindaco di Campodenno Daniele Biada, che ha sottolineato l’impatto che Castel Belasi può avere sull’economia locale, sviluppando il turismo, oltre che all’agricoltura, e proponendo come obiettivo quello di far nascere attività ricettive; in merito invita le comunità locali di Campodenno e frazioni di ‘far vivere il castello’ organizzando eventi importanti, culturali, sportivi, cercando di gestire al meglio questa opportunità.

Il Vicesindaco Oscar Pedò ha ringraziato in particolare la Provincia Autonoma di Trento ed il Consorzio BIM dell’Adige per aver contribuito al restauro, costato circa 10 milioni di €uro, e durato quasi vent’anni. In segno di gratitudine è stata dedicata una sala al Dr. Giuseppe Negri del Bim recentemente scomparso.

L’ex Vicesindaco Ivano Pezzi ha ricordato le difficoltà che si sono dovute superare durante i lavori di restauro, da problemi di carattere meteorologico, a lavori non conformi, a problemi finanziari, ed invita la Provincia di Trento a prendere in considerazione anche la chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo, che necessita urgenti restauri.

Ha parlato poi il Cav. Donato Preti, Presidente del Bim, che ha affermato come il Bim abbia voluto sostenere con forza questo restauro.

Breve intervento anche del Dott. Franco Marzatico, Soprintendente per i Beni Culturali della Provincia di Trento, che dopo aver illustrato un riassunto sulla storia di Castel Belasi, ha espresso che ‘In Val di Non, così ricca di storia, è necessario coltivare la cultura, oltre che le culture’.

Interviene il Curatore Marcello Nebl, il quale elenca brevemente gli artisti presenti alla mostra e le loro opere esposte: “Nelle sale del primo e secondo piano e nell’avvolto del piano terra, il castello si apre dunque alle opere di dieci artisti: i trentini Federico Lanaro, Bruno Fantelli, David Aaron Angeli, Aldo Valentinelli e Pietro Weber, il sudtirolese Willy Verginer, il marchigiano Simone Pellegrini, i piemontesi Luigi Stoisa e Marcovinicio, lo scozzese Andrew Gilbert. La nostra scelta, mia e di Pietro Weber, è coadiuvata da importanti gallerie d’arte e istituzioni quali Studio d’Arte Raffaelli e Cellar Contemporary di Trento e Fondazione 107 di Torino, ed è ricaduta su artisti accomunati da un legame con l’arte figurativa, evitando volutamente di sconfinare nel puro concettuale, prediligendo opere caratterizzate da un rapporto forte con iconografie e simbologie archetipiche e da ricercati contrasti tra l’artificiale ed il naturale, tra il costruito e lo spontaneo. La scelta di inserire Aldo Valentinelli in questa rosa di artisti è maturata non solo per le sue opere, ma anche per la territorialità: era logico inserire un giovane artista locale, e lui abita a Segonzone, proprio qui vicino.”

Nebl invita quindi i presenti a gustarsi la mostra, non tralasciando nessuna stanza, anche se vuota, per prendere conoscenza di come sia strutturato questo leggendario e labirintico castello.

Breve saluto e ringraziamento del Presidente dell’APT Val di Non Lorenzo Paoli, che introduce la benedizione del castello con Don Alessio Pellegrin, e la seguente cerimonia del taglio del nastro, per mano del Sindaco Daniele Biada.

Tra le autorità presenti anche i Consiglieri Provinciali Paola Demagri e Lorenzo Ossanna,ed il Conte Ulrico Spaur del Castel Valer di Tassullo.

Alla fine della cerimonia viene annunciato che per festeggiare l’apertura del castello, gli aerei delle ‘Frecce tricolori’ avrebbero sorvolato il maniero.

Tra lo stupore generale, chi con il naso all’insù, chi scetticamente ha pensato ad uno scherzo, si è sentito in lontananza il rumore di un aereo: effettivamente stava arrivando un piccolo velivolo che ha solcato il cielo, come annunciato, colorandolo con il tipico verde, bianco e rosso delle frecce tricolori.

Applausi e gridolini di ammirazione per il pilota dell’ultraleggero appartenente al Club Volo Puma, del vicinissimo ‘Campo Volo Termon’, che ha eseguito queste spettacolari quanto inaspettate acrobazie.

In tarda serata, dopo un giusto lasso di tempo lasciato agli ospiti per assaporare il ricco buffèt, visitare il maniero ed ammirare le opere, il pomeriggio si conclude ancora sulle note degli ‘Amira Saxophone Quartet’ che regalano al pubblico alcuni brani musicali.

Il complesso castellare di Belasi, posto tra i meleti del Comune di Campodenno, affonda le sue radici nel lontano XIII secolo. Concesso in feudo a Ulrico di Ragogna nel 1291, passò a Ulrico di Termeno capostipite dei Khuen nel 1368. Esponente di spicco del casato fu Pancrazio Khuen Belasi, Signore del castello fra gli anni Sessanta del Quattrocento e il 1523, anno della sua morte. A lui si deve il conferimento, nelle linee essenziali, delle imponenti forme odierne del castello.

Dietro le mura perimetrali che circondano il castello, si erge il mastio (torre) pentagonale che ricorda le forme del vicino Castel Sporo-Rovina presso Sporminore. Il maniero è protetto da una doppia cortina muraria e le fortificazioni più esterne furono erette intorno al XVI secolo mentre la cinta maggiore sarebbe stata innalzata intorno alla metà del Quattrocento. Due garitte di vedetta cinquecentesche controllano i due ingressi a mezzogiorno ed a oriente.

Durante il periodo di apertura della mostra il castello ospiterà anche eventi culturali, dalle serate di musica jazz e classica alle conferenze di tema storico e artistico.

Orari di apertura: 11 agosto – 27 ottobre 2019. Fino a domenica 8 settembre aperto tutti i giorni ore 10.00 – 18.00.

Da sabato 14 settembre a domenica 27 ottobre aperto sabato e domenica ore 10.00 – 18.00.