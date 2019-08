Sarà gratuito il trasporto delle bici pieghevoli sui mezzi pubblici

Come in un fumetto, dietro alla bella e elegante facciata altro non c’è che una catapecchia.

È questa più o meno la situazione che si trova davanti chi entra in quello che sarebbe voluto essere un quartiere modello, ovvero le Albere, da sud.

Per capirsi percorriamo Via Vittorio Veneto e imbocchiamo la prima strada a destra; quella che porta alla biblioteca universitaria.

A piedi invece di percorrere la strada principale imbocchiamo il Passaggio Giuseppe Sebesta che porta direttamente nel parco.

Siamo a pochi passi dall’NH Hotel e a pochi metri dall’ingresso delle biblioteca.

In questo tratto di strada è impossibile non vedere il degrado di un cantiere abbandonato che è attiguo all’area delle Albere, dove c’è di tutto.

Pneumatici, contenitori di ogni dimensione, cavi, due batterie e tre bombole del gas.

Imboccando Passaggio Sebesta lo scenario è irreale.

Una striscia di terreno incolta ospita immondizia di ogni genere, una ruolotte aperta e piena di materiale.

A chiudere un cespuglio un ombrello in buone condizioni e nella parte più decorosa dell’edificio anche un biliardino.

Poi ci si volta dall’altra parte ed ecco il lusso delle Albere dove tutto è più o meno in ordine.

Il fabbricato in questione si trova dietro l’ex sede del Prix, ma non presenta nessuna indicazione utile per identificarlo.

Qualunque sia la ragione dell’abbandono ci sono in quantità rifiuti pericolosi che andrebbero messi in sicurezza, cosa che invece non è successa nonostante alcuni anni fa in più di un’occasione i vigili del fuoco sono stati chiamati per domare degli incendi causati da senza tetto che spesso adoperano la struttura abbandonata come giaciglio notturno.