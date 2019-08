L'”impresa” (mai raccontata) della Pieve di San Lorenzo

Durante la mattinata di ieri nelle Giudicarie sono avvenuti due insoliti incidenti stradali.

Due conducenti alla guida delle loro vetture sono rimaste ferite dopo essere finite sulle massicciate della carreggiata.

In entrambi i casi senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Tione e le loro condizioni non sono gravi. Nel primo dei due casi l’incidente poteva avere conseguenze molto più gravi.

Attorno alle 11.45 una cinquantenne alla guida di una Fiat Panda mentre saliva da Ponte Arche verso Tione è finita contro il margine sinistro della carreggiata dopo aver invaso la corsia opposta.

Solo per miracolo su una strada trafficata come la statale 237 l’auto non ha incrociato altri veicoli nella direzione opposta alla sua. Sul luogo dell’incidente, tra la zona produttiva di Ponte Arche e l’imbocco per le gallerie di Ponte Pià, sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Poco dopo mezzogiorno a Zuclo un’altra automobilista è stata coinvolta in un incidente simile.

Mentre stava salendo dalla statale del Caffaro verso l’abitato, all’altezza dell’ultima curva prima di entrare in paese la donna a bordo di una Golf è finita contro il muro a margine della carreggiata.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, e sul luogo sono arrivati i volontari della Croce Rossa e gli agenti della polizia locale. La donna è stata aiutata ad uscire dall’abitacolo ed è stata trasportata all’ospedale di Tione.