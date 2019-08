Le figuracce di Ugo Rossi con la Guardia di Finanza, il bue che dice cornuto all’asino

L’ex governatore di centro sinistra Ugo Rossi si scaglia contro Maurizio Fugatti per non aver ringraziato abbastanza la Guardia di Finanza di Trento dopo le due importanti operazioni della settimana scorsa.

Il comportamento di Ugo Rossi fa venire in mente l’antico ma sempre attuale proverbio: il bue che dice cornuto all’asino.

Questa frase è un modo di dire diffuso in tutte le regioni d’Italia, ed è riferito a chi vede i difetti degli altri senza rendersi conto dei propri, attività prediletta dagli uomini politici che spesso vedono i difetti altrui senza rendersi conto dei propri.

Ma ricostruiamo quanto successo.

Sei giorni fa la guardia di finanza arresta uno spacciatore con 1 chilo tra eroina e cocaina e dopo poche ore comunica la notizia di un’evasione fiscale da tre milioni e mezzo di euro.

Nella prima operazione, invece, sono stati quindi sequestrati 102 ovuli per un totale di 1,100 chili di droga tra eroina e cocaina per un valore superiore ai 100 mila euro. E solo in questo caso è arrivato il comunicato della Provincia per complimentarsi, legittimamente e giustamente, con la guardia di finanza.

Nel secondo caso si parla di un’indagine avviata nel 2018 che ha portato alla luce come le due aziende operavano stabilmente nell’Alto Garda, gestite da un imprenditore trentino, ma con base in Slovacchia. Le fiamme gialle hanno, così, scoperto un’evasione complessiva ai danni dello Stato per oltre 3,6 milioni di euro realizzata in quasi 4 anni di attività.

Il governatori Fugatti che da quando si è insediato non perde mai occasione per ringraziare la Polizia di Stato, i Carabinieri, i forestali e appunto la guardia di finanza ringrazia sentitamente per l’operazione antidroga ma non per quella legata all’evasione che era stato comunicata dopo la sua nota di ringraziamento per quella antidroga

Ugo Rossi a caccia di visibilità dopo la sconfitta del 21 ottobre e la cocente delusione per la «caporetto» durante l’assestamento di bilancio sentite cosa dichiara: «Nessun riferimento all’operazione, altrettanto importante, per fermare un’evasione di grandi proporzioni. Due pesi e due misure. La droga è un fatto grave, come l’evasione fiscale. Pronto il comunicato di plauso di Fugatti, ma solo per il primo evento»

Le parole critiche dell’ex governatore stridono molto però, visto che durante il suo mandato durato 5 anni non ha mai ringraziato le fiamme gialle una sola volta per le numerose operazioni concluse con successo. Un’autogol clamoroso per l’ex governatore che dimostra non solo di non avere memoria ma di attaccare strumentalmente gli avversari politici perché privo completamente di idee.

Anzi, l’8 febbraio 2014 le aveva pure criticate.

Infatti rilasciando un’intervista al giornale «Il Trentino» aveva detto esplicitamente: «il contribuente non deve sentirsi vessato e preso di mira da chi ha il compito di controllare». «C’è un tema che riguarda il numero dei controlli – ha continuato -: oggi questo numero è condizionato da impostazioni storiche che non sono più attuali. É noto che in Trentino c’è un certo sbilanciamento di controlli sulle partite Iva rispetto ad altre regioni e quindi c’è la necessità di arrivare ad un riequilibrio»(link)

Il 13 aprile 2016 era andato anche oltre. Sull‘Adige infatti aveva accusato la guardia di finanza di aver ordito un complotto per farlo cadere. (link)

Altro che «Bue che dice cornuto all’asino», qui ci sarebbe davvero da scrivere un bel libro sulle figuracce di Ugo Rossi.