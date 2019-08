Due giovani trentini rimangono gravemente feriti in un incidente a Fonzaso

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.10 a Mazzin di Fassa lungo la strada Statale 48 nel centro abitato del paese tra un auto e una motocicletta.

Ad avere la peggio sono state due persone, una 30 enne e un 43 enne che sono state sbalzate dalla propria moto e che sono state trasportate i codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Trento e Cavalese.

Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’auto stava viaggiando verso Mazzin, quando dopo aver svoltato verso sinistra per immettersi in via de Pian ha centrato la moto che stava arrivando in direzione contraria.

Sul posto si sono portate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia Locale della Val di Fassa che ha dovuto ricostruire con le rilevazioni le eventuale responsabilità

La strada è stata chiusa e questo ha creato delle lunghe code.