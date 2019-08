Contà: affidati gli incarichi per la realizzazione del marciapiede tra Cunevo e Flavon

«Un cimitero va tenuto come si deve»- scrivono alcuni cittadini di Vermiglio a corredo del report fotografico inviato al numero whatsapp della redazione (3922640625)

In effetti, forse, questi cittadini viste le fotografie un pochina di ragione ce l’hanno proprio. Speriamo che il comune dopo questa denuncia intervenga subito per riportare un bene comune per ora lasciato all’incuria in condizioni di floridezza.

Pubblicità Pubblicità