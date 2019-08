A Tenno di nuovo accessibili gli affreschi della Chiesa di San Lorenzo

Il problema dei circa 700 aspiranti centuari all’anno dell’Alto Garda che dovranno sobbarcarsi una trasferta a Trento anziché fare gli esercizi pratici di guida a Riva del Garda finirà fra i banchi della giunta comunale grazie ad un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Luca Grazioli.

Le scuole guida dell’Alto Garda sono esasperate,- si legge nel documento presentato da Grazioli – perché hanno un problema urgente e oggettivo, ma sembra che fino ad ora si sono visti rimpallati da un ufficio all’altro e da un amministratore all’altro senza venire a capo di nulla.

Una normativa nazionale ha modificato i parametri ritenuti indispensabili per svolgere le prove per il conseguimento della patente per moto A1, A2 e A.

Per svolgere gli “esercizi” pratici serve un piazzale da 100 metri per 25 che in tutta la Busa non esiste.

Dopo qualche mese di proroga, la normativa doveva essere rispettata categoricamente a partire da luglio.

E’ stato implorato, a quanto pare, uno sforzo alle amministrazioni comunali, ma hanno sempre risposto picche.

Sembra che sia stato chiesto, di utilizzare il parcheggio al ponte per Prabi, ad Arco per due mattine a settimana, fino alle 11, ma l’amministrazione sembra che non abbia nessuna intenzione.

A Riva pare non esista un piazzale asfaltato di quelle dimensioni e lo spazio alla Baltera oltre a non essere più a norma, sarà interessato dalla ricerche archeologiche per la costruzione futura del Palazzetto dello Sport.

I problemi sono sotto gli occhi di tutti e valgono, ripeto, per settecento rivani e arcensi all’anno che saranno costretti a spostarsi fino a Trento per la prova.

Ciò, oltre a un problema di sicurezza e di traffico, causerà di sicuro altri problemi perché andremo a ingolfare ancora di più il sito del capoluogo con probabili disagi per tutti.

Nell’interrogazione Grazioli chiede al Sindaco Mosaner cosa ha fatto e cosa intende fare per risolvere il problema già alla sua attenzione da mesi, se si è fatto almeno portavoce in comunità di valle sollevando la questione e se può fornire una risposta concreta in tempi rapidi a molti cittadini allarmati per il disagio che si creerà in futuro.