Monte Bondone: oltre un centinaio i partecipanti alla camminata «4 passi per il frate»

È partita la settima edizione dell’Euregio Summer Camp: dal 10 al 17 agosto, infatti, circa 60 ragazzi dagli 11 ai 14 anni provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino si troveranno a Dobbiaco a scoprire insieme la varietà dell’Euregio, sotto il motto:

“La natura incontra la cultura”.

Il focus del Camp sarà l’opportunità, per i partecipanti dei tre territori, di vivere una settimana estiva ricca di incontri, scambi ed esperienze ludiche. Oltre a fare nuove amicizie, i ragazzi potranno approfondire la conoscenza delle due lingue dell’Euregio.

La sede dell’evento di quest’anno saranno ancora una volta l’Ostello della Gioventù e il Centro Culturale dell’Euregio, collocati nell’imponente scenario naturale che circonda Dobbiaco, un luogo particolarmente adatto per le attività all’aria aperta.

Per molti ragazzi si tratta del primo incontro con altri coetanei dei territori dell’Euro regione.

Le attività educative sono coordinate dall’equipe giovanile del Forum Prevenzione (Afzack) di Bolzano.

L’Euregio Summer Camp ha lo scopo di contribuire a rimuovere il più grande ostacolo di unità all’interno dell’Euregio, quello della lingua.

I ragazzi che hanno già avuto le prime esperienze scolastiche con il tedesco e l’italiano saranno introdotti all’uso della seconda lingua in modo ludico.

Con il sostegno degli insegnanti nella rispettiva lingua madre le barriere linguistiche potranno essere rimosse più facilmente, attraverso una vasta gamma di giochi creativi e attività comuni.

Anche le attività pomeridiane saranno sempre predisposte in entrambe le lingue, un modo per far apprendere ai giovanissimi la seconda lingua mettendo immediatamente in pratica ciò che hanno imparato.

L’esperienza di comunità faciliterà, inoltre, la conoscenza della storia e della cultura comune dell’Euregio.