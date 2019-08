Filippo Inzaghi e Cristian Brocchi: la sfida tra vecchi amici.

Il calciomercato estivo si chiuderà il prossimo 2 settembre.

La Juventus, in questi giorni, vorrebbe concludere con il forte difensore centrale olandese Matthijs de Ligt (classe 1999).

Ultimata l’esperienza parigina l’inossidabile Gigi Buffon ritorna, con un colpo di teatro, alla Vecchia Signora.

Il sogno estivo è Paul Pogba. La trattativa per riportare il francese ai piedi della Mole Antonelliana è difficile e onerosa. Il “Polpo” deciso a lasciare Manchester, potrebbe finire alla ricca corte del Real Madrid.

L’Inter dopo aver perfezionato l’acquisto di Stefano Sensi lavora su diversi fronti. Romelu Lukaku, Edin Dzeko e il giovane Barella sono gli obiettivi dichiarati.

Nel frattempo, il tecnico dello United SolsKjaer ha convocato per la tournée in Australia sia Pogba che il belga Lukaku.

Mauro Icardi e Radja Nainggolan sembrerebbero esclusi dal nuovo progetto tecnico di Antonio Conte.

Il bomber argentino assistito dalla moglie e manager Wanda Nara conferma la volontà di voler rimanere nel capoluogo lombardo. Il braccio di ferro con la società nerazzurra potrebbe portare a nuovi scenari clamorosi.

Juventus e Napoli sono alla finestra, mentre sarebbe più difficile il trasferimento di Maurito all’estero (sponda Atletico Madrid).

Il Napoli ha acquisito le prestazioni del difensore Manolas della Roma e punta sul colombiano James Rodriguez.

Il mercato del Milan è in stand-by. Boban, Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara lavorano su dei profili giovani e di prospettiva per rinforzare la rosa rossonera.

Ecco in dettaglio gli acquisti e le cessioni delle squadre di serie A:

-JUVENTUS Fc (allenatore Maurizio SARRI)

Acquisti: Buffon, p (svincolato); Rogerio, d (fine prestito Sassuolo); Ramsey, c (Arsenal); Higuain, a (fine prestito Chelsea); Pjaca, a (fine prestito Fiorentina); Rabiot, c (Psg); Luca Pellegrini, d (Roma); Demiral, d (Sassuolo); Romero, d (Genoa); Traoré, c (Empoli)

Cessioni: Barzagli, d (svincolato); Caceres, d (fine prestito Lazio); Orsolini, a (Bologna); Spinazzola, d (Roma)

-Ssc NAPOLI (allenatore Carlo ANCELOTTI)

Acquisti: Rog, c (Siviglia); Vinicius, a (Monaco); Di Lorenzo, d (Empoli); Manolas, d (Roma); Sepe, p (Parma); Tonelli, d (Sampdoria); Grassi, c (Parma); Inglese, a (Parma)

Cessioni: Ospina, p (Arsenal); Diawara, c (Roma); Roberto Insigne, a (Benevento)

-ATALANTA Bergamasca Calcio (allenatore Gian Piero GASPERINI)

Acquisti: Muriel, a (Siviglia); Sportiello, p (Frosinone); Mattiello, d (Bologna); Valzania, c (Frosinone); D’Alessandro, c (Udinese); Haas, c (Palermo); Melegoni, c (Pescara); Cornelius, a (Bordeaux); Vido, a (Perugia)

Cessioni: Mattiello, d (Cagliari); Berisha, p (Spal)

-Fc INTERNAZIONALE Milano (allenatore Antonio CONTE)

Acquisti: Di Marco, d (fine prestito Parma); Godin, d (Atletico Madrid); Agoume, c (Sochaux); Lazaro, c (Hertha Berlino); Sensi, c (Sassuolo); Brazao, p (Parma); Bastoni, d (fine prestito Parma); Karamoh, a (fine prestito Bordeaux)

Cessioni: Soares, d (fine prestito Southampton); Cedric, d (Southampton); Versaljko, d (fine prestito Atletico Madrid); Keita, a (fine prestito Monaco); Adorante, a (Parma); Rizzo, d (Genoa); Vanheusden, d (Standard Liegi); Emmers, c (Standard Liegi); Pinamonti, a (Genoa)

-Ac MILAN (allenatore Marco GIAMPAOLO)

Acquisti: Theo Hernandez, d (Real Madrid); Krunic, c (Empoli); Andre Silva, a (fine prestito Siviglia)

Cessioni: Abate, d (svincolato); Bertolacci, c (svincolato); José Mauri, c (svincolato); Montolivo, c (svincolato); Bakayoko, c (fine prestito Chelsea); Gustavo Gomez, d (Palmeiras); Simic, d (Hajduk); Cristian Zapata, d (svincolato)

-As ROMA (allenatore Paulo FONSECA)

Acquisti: Bruno Peres, d (fine prestito San Paolo); Spinazzola, d (Juventus); Defrel, a (Sampdoria); Gonalons, c (fine prestito Siviglia); Gerson, a (Fiorentina); Diawara, c (Napoli); Pau Lopez, p (Betis); Luca Pellegrini, d (fine prestito Cagliari)

Cessioni: De Rossi, c (svincolato); Ponce, a (Spartak Mosca); Luca Pellegrini, d (Juventus); Manolas, d (Napoli), Andrea Romagnoli, p (Spartak)

-TORINO Fc (allenatore Walter MAZZARRI)

Acquisti: Djidji, d (Nantes); Ola Aina, d (Chelsea); Bonifazi, d (Spal); Lyanco, d (fine prestito Bologna); Edera, a (Bologna)

Cessioni: Ljajic, a (Besiktas); Niang, a (Rennes); Avelar, d (Corinthians), Moretti, d (svincolato); Milinkovic-Savic, p (Standard Liegi)

-Ss LAZIO (allenatore Simone INZAGHI)

Acquisti: Adekanye, a (Liverpool); Lazzari, c (Spal); Palombi, a (Lecce); Minala, c (Salernitana); Casasola, d (Saler); Djavan Anderson, c (Salernitana); Kishna, a (Den Haag); Vavro, d (Copenaghen)

Cessioni: Romulo, c (fine prestito Genoa); Basta, c (svincolato); Caceres, d (svincolato); Murgia, c (Spal)

-Uc SAMPDORIA (allenatore Eusebio DI FRANCESCO)

Acquisti: Regini, d (fine prestito Spal); Simic, d (fine prestito Spal); Verre, c (fine prestito Perugia); Maroni, c (Boca Juniors); Depaoli, d (Chievo); Chabot, d (Groningen); Thorsby, c (Heerenveen); Mulè, d (Trapani)

Cessioni: Defrel, a (fine prestito Roma); Saponara, c (fine prestito Fiorentina); Tonelli, d (fine prestito Napoli); Belec, p (Apol Nicosia); Kownacki, a (Fortuna Dusseldorf); Ivan, c (Chievo); Leverbe, d, (Chievo); Tozzo, p (Ternana)

-BOLOGNA Fc 1909 (allenatore Sinisa MIHAJLOVIC)

Acquisti: Tomiyasu, d (Sint-Truiden); Schouten, c (Excelsior); Bani, d (Chievo); Orsolini, a (Juventus); Soriano, c (Villarreal); Sansone, a (Villareal); Denswil, d (Bruges)

Cessioni: Avenatti, a (Standard Liegi); Mattiello, a (Atalanta); Lyanco, d (fine prestito Torino); Krafth, d (Amiens); Edera, a (Torino); Frabotta, d (Juve U23)

-Us SASSUOLO (allenatore Roberto DE ZERBI)

Acquisti: Caputo, a (Empoli); Sala, d (Arezzo); Boateng, c (fine prestito Barcellona); Pinato, c (Venezia); Letschert, d (Utrecht); Ricci, a (fine prestito Benevento)

Cessioni: Rogerio, d (fine prestito Juventus); Mazzitelli, c (fine prestito Genoa); Demiral, d (Juventus); Odgaard, d (Heerenveen); Sensi, c (Inter); Lemos d (fine prestito Las Palmas); Ragusa, a (Verona)

-UDINESE Calcio (allenatore Igor TUDOR)

Acquisti: Balic, c (fine prestito Fortuna Sittard); Bajic, a (Basaksehir); Scuffett, p (fine prestito Kasimpasa); Pezzella, d (fine prestito Genoa); Jajalo, c (fine prestito Palermo); Gueye, c (Watford)

Cessioni: Jankto, c (Sampdoria); D’Alessandro, c (Atalanta); Okaka, a (fine prestito Watford); Zeegelaar, c (fine prestito Watford); Behrami, c (Sion)

-SPAL 2013 (allenatore Leonardo SEMPLICI)

Acquisti: Igor, d (Salisburgo); Monicini, a (Cittadella); Finotto, a (fine prestito Cittadella); Salamon, d (Frosinone); Viviani, c (fine prestito Frosinone); Vaisanen, d (Crotone); Murgia, c (Lazio); Berisha p (Atalanta)

Cessioni: Valoti, c (fine prestito Verona); Lazzari, c (Lazio); Everton Luiz, c (Real Salt Lake); Finotto (Monza); Bonifazi d (Torino); Viviano p (fine prestito Sporting Lisbona); Regini, d (Sampdoria); Simic d, (fine prestito Sampdoria); Fulignati, p (Ascoli)

–PARMA Calcio 1913 (allenatore Roberto D’AVERSA)

Acquisti: Adorante, a (Inter); Martella, d (Pescara); Pavone, a (Pescara)

Cessioni: Rigoni, c (svincolato); Brazao, p (Inter); Galano, a (Pescara); Inglese, a (fine prestito Napoli); Grassi, c (Napoli); Bastoni, d (fine prestito Inter); Sepe, p (Napoli); Dimarco, d (fine prestito Inter); Sierralta, d (fine prestito Udinese)

-CAGLIARI Calcio (allenatore Rolando MARAN)

Acquisti: Farias, c (fine prestito Empoli); Pinna, d (Olbia); Ceter, c (Olbia); Ragatzu, a (Olbia); Vicario, p (Venezia); Cacciatore, d (Chievo); Mattiello, d (Bologna)

Cessioni: Thereau, a (fine prestito Fiorentina); Luca Pellegrini, d (fine prestito Roma); Srna, d (svincolato)

-Acf FIORENTINA (allenatore Vincenzo MONTELLA)

Acquisti: Saponara, c (fine prestito Sampdoria); Thereau, a (fine prestito Cagliari); Rasmussen, d (Empoli); Zurkowski, c (fine prestito Gornik); Zekhnini, a (fine prestito Twente); Dragowski, p (Empoli); Terzic, d (Stella Rossa); Terracciano, p (Empoli)

Cessioni: Edimilson Fernandes, c (fine prestito Mainz); Gerson, a (fine prestito Roma); Mirallas, a (fine prestito Everton); Muriel, a (fine prestito Siviglia); Pjaca, a (fine prestito Juventus); Lafont, p (Nantes)

-GENOA Cfc (allenatore Aurelio ANDREAZZOLI)

Acquisti: Rossettini, d (fine prestito Chievo); Romulo, c (fine prestito Lazio); Rizzo, d (Inter); Gavioli, c (Inter); Jaroszynski, d (Chievo); Cristian Zapata, d (svincolato Milan); Pinamonti, a (Inter); Barreca, d (Monaco); De la Vega, a (Lanus); Jagiello, c (Zaglebie Lubin); Radu, p (Inter); Gumus, a (Galatasaray)

Cessioni: Romero, d (Juventus), Bessa, c (fine prestito Verona); Pereira, d (fine prestito Benfica); Pezzella, d (fine prestito Udinese); Rolon, c (fine prestito Malaga)

-BRESCIA Calcio (allenatore Eugenio CORINI)

Acquisti: Ayé, a (Clermont); Joronen, p (Copenaghen)

Cessioni: Carillo, d (fine prestito Genoa); Rodriguez, a (fine prestito Chievo); Romagnoli, d (fine prestito Empoli); Martinelli, c (svincolato)

-Us Lecce (allenatore Fabio LIVERANI)

Acquisti: Vera Ramirez, d (Leones Fc); Shikhov, c (Paok Salonicco); Benzar, d (Steaua Bucarest); Gabriel, p (Perugia);

Cessioni: Di Matteo, d (svincolato); Tumminiello, a (fine prestito Atalanta); Meccariello, d (fine prestito (Brescia); Palombi, a (fine prestito Lazio); Venuti, d (fine prestito Fiorentina); Scavone, c (fine prestito Parma)

-HELLAS VERONA Fc (allenatore Ivan JURIC)

Acquisti: Rrahmani, d (Dinamo Zagabria), Bessa, c (fine prestito Genoa); Nicolas, p (Udinese); Boldor, d (Foggia); Calvano, c (Padova); Cissé, a (Carpi)

Cessioni: Gustafson, c (Torino); Colombatto, c (Cagliari); Matos, a (fine prestito Udinese)

Emanuele Perego www.emanueleperego.it www.perego1963.it