Scivola per 200 metri in un canalone in val di Sella, grave undicenne del posto

Nuova tragedia che ha coinvolto un centauro stamane sulla statale della Val Badia.

Verso le 11.00 di stamattina Mario Cemin, 46enne trentino, di Siror – Fiera di Primiero è morto in sella alla sua moto nel tratto fra Pederoa e Pedraces.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista che era con lui, un 50 enne lombardo, ha centrato una vettura ferma in colonna causando la caduta del compagno che lo seguiva che per evitare lo scontro si è spostato sull’altra corsia dove in quel momento purtroppo stava sopraggiungendo un’altra autovettura che lo ha travolto.

Mario Cemin è morto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono arrivati gli uomini dell polizia locale e l’elicottero Pelikan 1 che ha ricoverato il ferito all’ospedale di Bolzano nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravi.

«Ciao Mario…questa volta ce l’hai proprio fatta vedere… hai cavalcato l’Honda senza renderti conto che ti stava portando via.. lontano.. per sempre, – scrive l’amica Debora sul profilo di Mario – lasciando senza parole chi ti ha voluto bene e sempre ti porterà nel cuore. Ora non posso che immaginarti in sella alla tua moto che corri nell’immensità dei cieli accompagnato dalla tua formidabile vena di pazzia… e te la ridi si te la ridi a voce alta come solo tu sapevi fare!!! Conoscerti è stato fantastico ❤❤»

Mario Cemin gestiva la sua azienda artigiana, attiva nell’edilizia, negli scavi e nel movimento terra. Era persona molto conosciuta nella zona, uomo tranquillo, allegro, pieno di amici.

Lascia il fratello Fabrizio e i genitori Elide e Franco