Lutto nel mondo della musica trentina: all’età di 83 anni muore Carlo Deflorian

Nel corso dei servizi perlustrativi notturni disposti dal Comando Provinciale di Trento a tutela della sicurezza dei residenti e dei numerosi villeggianti presenti nelle località montane della Provincia, i Carabinieri della Stazione di Predazzo, particolarmente impegnati nella lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Val di Fiemme, verso le ore 22.30 della scorsa nottata notavano transitare nella zona industriale di Ziano di Fiemme un furgone adibito al trasporto di merce, che non aveva ragione di trovarsi in quel luogo a quell’ora.

Insospettiti di tali circostanze, i militari bloccavano il mezzo il cui conducente nel corso delle operazioni di identificazione tradiva un spropositato nervosissimo che portava i Carabinieri ad approfondire il controllo sul mezzo e sulla sua persona.

Nel corso delle operazioni di perquisizione il conducente del furgone un quarantenne residente in valle, veniva trovato in possesso di 6 grammi di cocaina custodita in due distinti involucri in cellophane ed un bilancino di precisione.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri di Predazzo portavano al deferimento del soggetto alla Procura della Repubblica di Trento ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 che punisce lo spaccio di sostanza stupefacente.

Quanto sequestrato sarà inviato al L.A.S.S. di Laives per gli esami di laboratorio.