In riva al Lago di Tovel al lume delle fiaccole per il concerto “Note nella Notte” del Coro Lago Rosso

“Rosso d’amore”: è questo il sottotitolo evocativo della nuova edizione di “Note nella Notte”, suggestivo concerto/spettacolo in notturna sulle rive del Lago di Tovel, organizzato e cantato dal Coro Lago Rosso di Tuenno.

Un anfiteatro naturale che toglie il fiato, un’atmosfera fiabesca dove il pubblico si stringe attorno al coro con grande rispetto, attenzione e spirito di adattamento, adagiandosi su coperte proprie o “seggiole naturali”.

E poi la luce mistica delle fiaccole che si riverbera sulla acque del lago e, protagoniste su tutto, le voci e i canti di montagna legati dal filo conduttore dell’amore.

Pubblicità Pubblicità

L’atteso evento si svolgerà martedì prossimo, 13 agosto, alle 20.30 sulle rive del Lago di Tovel. Ospite speciale, come per la scorsa edizione, sarà il giornalista di Trentino TV Alessio Kaisermann.

“In quest’altra edizione speciale, dopo quella del 2018 dedicata al Centenario della Grande Guerra – ricorda il presidente Giulio de Concini –, cambieremo registro dei contenuti come suggerisce il sottotitolo “Rosso d’amore”, mentre il format narrativo rimarrà quasi invariato con le voci di Alessio Kaisermann e quelle di due ragazze impegnati, assieme, nel rievocare passioni, racconti e ricordi di una storia di fantasia – talvolta divertente, talvolta riflessiva – scritta dal corista Thomas Leonardi”.

Il Coro Lago Rosso, diretto dal maestro Gabriele Aliprandi e capitanato da un direttivo under 40 molto coeso e operoso, con questo evento in particolare intende fornire al pubblico, oltre a un’esperienza sensoriale e scenografica seducente, nuove chiavi d’accesso alla tradizione canora popolare di montagna, permettendo di comprendere e godere in profondità dell’immenso valore dei contenuti dei brani.

“Note nella Notte” è una proposta culturale accolta ogni anno da un pubblico sempre più numeroso ma attento e rispettoso, uno spettacolo en plein air in uno fra i luoghi più magici del Trentino, caratterizzato da semplicità e autenticità: le voci umane, il fuoco delle fiaccole, l’unicità del Lago di Tovel, le Dolomiti di Brenta.

La partecipazione è libera e gratuita. Il Lago di Tovel può essere raggiunto in auto dal paese di Tuenno (posto lungo la strada provinciale n. 73) imboccando la strada provinciale n. 14 della Val di Tovel percorribile fino all’ultimo parcheggio. Una volta arrivati all’area posteggio per le auto, le rive del lago possono essere raggiunte a piedi in soli 5 minuti.

Si consiglia un abbigliamento adeguato alle temperature serali di montagna (il Lago è a quota 1.178 m), una o più coperte dove potersi sedere comodamente e una torcia elettrica per il rientro al parcheggio. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 e pertanto si consiglia di raggiungere le sponde del lago in tempo per la partecipazione puntuale all’evento.

In caso di maltempo il concerto sarà spostato nei primissimi giorni a seguire. La data verrà eventualmente comunicata sulla pagina Facebook del Coro Lago Rosso e ai mezzi d’informazione.