Mafia nigeriana in Regione: arrestati 4 corrieri della droga con 343 ovuli di droga nello stomaco

Giornata intensa con molte tensioni da parte di tutti gli schieramenti politici.

E’ terminato poco prima delle 19.00 l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il suo vice Matteo Salvini impegnati in un lungo colloquio dopo le fibrillazioni nel governo delle ultime ore.

Il premier è uscito e non ha rilasciato nessuna dichiarazione mentre Salvini e volato via di fretta perché è atteso per questa sera a Pescara.

Nel pomeriggio comunque la lega attraverso una nota rotto gli induci spiegando che l’unica via possibile era il voto senza nessun rimpasto e parlando apertamente di nuove elezioni. «Ogni giorno che passa è un giorno perso – diceva la nota -, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni».

Per il Carroccio, insomma, le urne restano la sola alternativa per uscire dallo stallo: «Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo», ribadisce quanto espresso ieri sera da Salvini a Saturnia. C’è ormai «la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese, come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5 stelle ci sono visioni differenti».

Il voto di ieri sulla Tav «ne è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione».

L’Italia, secondo la Lega, «ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra “no”, rinvii, blocchi e litigi quotidiani», ribadisce il partito di Salvini.

In una nota, il Movimento Cinque Stelle chiede più chiarezza: «La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare».

Maggiore chiarezza potrà parla lo stesso Salvini stasera dove è atteso per un comizio a Pescara.