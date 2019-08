“Lavora con noi”: la Cooperativa Sociale Gsh cerca personale educativo e assistenziale

La Cooperativa Sociale Gsh di Cles seleziona personale educativo e assistenziale.

Le domande dovranno pervenire entro le 12 del giorno venerdì 23 agosto 2019 presso gli Uffici in via Lorenzoni 21 a Cles oppure via e-mail all’indirizzo info@gsh.it.

I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.gsh.it.