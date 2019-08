Europei ad Alkmaar: Letizia Paternoster conquista l’oro Under 23

Finisce al settimo match la striscia vincente di Jannik Sinner sul cemento statunitense.

Sinner, numero 135 della classifica mondiale, è stato eliminato al secondo turno del ‘Nordic Naturals Challenger’, torneo challenger Atp in corso di svolgimento ad Aptos, in California.

Dopo l’affermazione in rimonta sull’olandese Sem Verbeek, il tennista altoatesino ha ceduto per 7-6 ,6-3, dopo un’ora e 27 minuti di gioco, allo statunitense Bjorn Fratangelo, numero 121 Atp e quinta testa di serie.

Jannik Sinner che veniva dalla vittoria nel Challenger di Lexington, avanzerà comunque nel ranking Atp dalla prossima settimana grazie al successo nel primo turno.

LA CRONACA – Primo set molto equilibrato e che inizia con due giocatori solidi al servizio.

Entrambi si rendono invece molto più fallosi nella seconda parte del parziale, quando perdono la battuta due volte.

Si va così al tie break, dove a sbagliare maggiormente è Sinner che cede il set all’avversario. Fratangelo, galvanizzato dal punteggio, si mostra superiore in un secondo set che vede Sinner faticare di più e vince l’incontro, sfruttando anche un evidente calo fisico di Sinner che ha dimostrato di accusare la stanchezza di tante partite giocate in tempi ravvicinati.

Per Sinner questa era la sessantesima partita stagionale, 41 le vittorie in totale. Adesso lo attende una settimana di riposo e poi il diciassettenne tennista pusterese, tornerà in campo per le qualificazioni all’ultimo Grand Slam stagionale: gli US Open che si giocheranno a New York.

Con i 5 punti conquistati ad Aptos, Sinner andrà a scalare altre sei posizioni in classifica mondiale, portandosi al 129° posto.