Crisi di Governo: Bye bye Di Maio

Nel giorno più lungo dall’insediamento al nuovo governo gialloverde Matteo Salvini dal palco di Pescara conclude il comizio con gli occhi lucidi (video) parlando della figlia e del figlio: “Mi mancano“, dice, prima di ringraziare le oltre 4.000 persone accorse per sentirlo.

Sul palco a Pescara il ministro dell’interno per la prima volta ha parlato della crisi di governo che si è di fatto aperta.

Allo Stadio del Mare, la spianata sul lungomare a poche decine di metri dalla battigia, è stato montato un palco che mostra lo slogan ‘Con i Sì l’Italia riparte’, dove man mano è affluito il pubblico.

Salvini, uscito dall’ hotel Carlton, si è recato a piedi allo stadio del mare di Pescara per l’incontro pubblico programmato.

Stretta di mano e selfie, a decine, applausi e incoraggiamenti: “non mollare Matteo” , gli è stato gridato. Il vice premier ha incassato sorridendo ha risposto “vedrai vedrai “.

Salvini ha affrontato anche la questione del taglio dei parlamentari che è il contrario di quello che sembra.

Infatti quello che in queste ore gli esponenti dei cinque stelle dicono in proposito sarebbe solo una scusa per salvare le loro poltrone che non verrebbero riconfermate in caso di elezioni visto il crollo di consensi avuto negli ultimi mesi.

Se infatti passasse la legge non si potrebbe andare al voto per oltre un anno a causa di tempi tecnici che includono attivazione di eventuale referendum per bloccare il taglio, ridefinizione dei collegi elettorali e altre lungaggini burocratiche.

E nel frattempo si bloccherebbe il Paese con tanti altri no dei cinque stelle e saremmo costretti a subire una manovra punitiva lacrime e sangue come piacerebbe all’Europa dei burocrati che odiano gli italiani. Lo stesso concetto è stato ribadito dal governatore del Trentino Fugatti che è già entrato in clima elettorale pronto a preparare i candidati per le possibili date del 13 o del 20 ottobre 2019. Mese che peraltro per la Lega porta immensa fortuna. «Ma questo i grillini non ve lo dicono – spiega anche il governatore Maurizio Fugatti – hanno preferito incassare lo strapuntino della vicepresidenza del parlamento europeo che non conta nulla. Aprite menti e cuori. Avete dubbi? Informatevi in rete, troverete tutte le conferme. E il taglio dei parlamentari (un falso problema, come detto) sarà in cima alle priorità della nuova compatta maggioranza del prossimo governo Salvini. L’Italia rialza la testa!» Nel video Salvini commosso dall’affetto della gente Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani 🇮🇹No inciuci!No governi tecnici!No giochini di palazzo!L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo! Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 9. August 2019