Affitti studenti: a Trento continuano i rincari dei posti letto

Era il 2010 quando il consiglio circoscrizionale Centro Storico Piedicastello approvava, a seguito della mobilitazione degli abitanti del rione, il progetto di sistemazione di Largo Nazario Sauro, portato a termine negli anni successivi, assieme alla sistemazione di via Malvasia e del tratto di marciapiede antistante la chiesa di S. Martino.

Poi è arrivata la pedonalizzazione del primo tratto di via San Martino,con la ripavimentazione e la realizzazione di una pista ciclopedonale.

A luglio 2019 finalmente è stato approvato il finanziamento di 450 mila euro in assestamento di bilancio dal consiglio comunale di Trento.

Il presidente Claudio Geat: «auspichiamo l’avvio dei lavori nella primavera prossima. L’impegno della circoscrizione prosegue anche su altri progetti, sempre accanto alla comunità».

La vicepresidente Martina Margoni: «interventi nati sempre “dal basso”, il dialogo tra cittadini e amministrazione funziona».

Sotto riassumiamo gli interventi del presidente e vice della Circoscrizione Centro Storico Piedicastello Geat e Margoni

La pedonalizzazione – La pedonalizzazione della prima parte della via, ad esempio, dalle scuole Sanzio all’incrocio con via Torre d’Augusto, inizialmente non era prevista. Non essendo praticabile in tempi ragionevoli l’ipotesi di una nuova area a traffico limitato (ztl), si è deciso di pedonalizzare quel primo tratto di via San Martino, che ora, con la generale soddisfazione è accessibile solo a pedoni e ciclisti.

Pedoni e ciclisti al sicuro – Nel corso delle assemblee tenutesi in occasione della presentazione del progetto definitivo era di nuovo emerso chiaramente il desiderio di completare la valorizzazione di via S. Martino da piazza della Mostra fino a Largo Nazario Sauro.

L’unica possibilità di intervento ha richiesto l’eliminazione di tutti i posti parcheggio, causa la ridotta larghezza della via; per sopperire alla carenza di posti auto nel quartiere il consiglio circoscrizionale chiese, già nel 2017, che venisse consentito parcheggiare all’Autosilo a tariffe più convenienti delle attuali sia ai residenti di S. Martino, che a coloro che abitano nella zona di Piazza della Mostra, con la sistemazione della piazza e dell’accesso al castello del Buonconsiglio. La richiesta è stata accolta ed oggi è possibile parcheggiare all’ultimo piano dell’Autosilo a tariffe agevolate.

Trovata così la soluzione per i posti auto, è stato redatto il progetto per la sistemazione del tratto a nord di via S. Martino prevedendo il transito veicolare a velocità ridotta (30 km/h). Agli imbocchi della via verranno posizionati posti auto per carico e scarico e per disabili.

Non è stato trascurato il problema della valorizzazione commerciale della zona, favorendo un incontro tra i proprietari degli immobili ed i possibili utilizzatori;

In S. Martino i locali disponibili sono generalmente di ridotta superficie e la vicinanza con il Castello ed il centro storico sembra suggerire l’apertura di interessanti attività artigianali. Va con piacere rilevato che, dopo la pedonalizzazione del primo tratto della via, sono già state avviate alcune attività in locali sfitti da tempo.

Altri interventi minori sono stati definiti e verranno completati a breve nel rione: lo spostamento della piazzola rifiuti da Largo Nazario Sauro all’area comunale adiacente l’Autosilo, a fianco del distributore di benzina, e un nuovo accesso all’Autosilo da via Manzoni, a fianco dell’attuale uscita.

Il problema dei parcheggi – La possibilità di costruire parcheggi pertinenziali rimane la più attuale, posto che non sono disponibili nuovi stalli nelle aree comunali.

Interessante la proposta di costruire un parcheggio pertinenziale a fianco dell’asilo, che sembrava avere numerose adesioni, ma per contro comportava difficoltà costruttive e costi elevati, è stata temporaneamente accantonata. Decisamente più fattibile e a costi contenuti il progetto di realizzare un parcheggio in Piazza Centa, sotto l’area a prato che sta avendo un ottimo successo di prenotazioni .

Il traffico in via Pontara – Rimangono ancora da realizzare altri interventi che richiedono cospicui investimenti. Tra questi la messa in sicurezza via di Pietrastretta con la costruzione di un marciapiede nel tratto tra la chiesa di San Martino ed il secondo tornante (civico n. 44 – 109) e il problema del traffico in via della Pontara, già affrontato con la sistemazione di Largo Nazario Sauro modificando l’imbocco della via.

Di fatto via della Pontara è una scorciatoia verso la collina di Trento alla quale vanno cercate alternative, per ridurne il traffico in transito. La costruzione di una grande rotatoria a port’Aquila, che consenta di salire verso via Venezia e la collina, di cui si è discusso molto, potrebbe forse consentire un intervento migliorativo in via della Pontara.

Infine un ultimo, importante intervento di abbellimento è la posa in opera di alcune piante in via del Brennero, a nord della chiesa di S. Martino, dove la corsia centrale, destinata agli autobus, è inutilizzata.