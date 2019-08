Più di 4.500 presenze a Cles e Predaia per gli eventi della rassegna “1969-2019: Cinquant’anni fa il futuro”

Sta riscuotendo un grande successo la rassegna “1969-2019: Cinquant’anni fa il futuro”. A un mese dall’apertura delle mostre a Cles (in biblioteca e a Palazzo Dal Lago) e Predaia (a Casa da Marta a Coredo) gli eventi organizzati in sinergia fra i due Comuni hanno superato le 4.500 presenze.

Un dato incredibile che conferma come il progetto sovracomunale che ha preso avvio il 5 luglio scorso e riporta a importanti aspetti e avvenimenti del 1969, anno segnante per la cultura e la società mondiale, abbia colto nel segno.

L’iniziativa ha stimolato la collaborazione tra i Comuni di Cles e Predaia con la proposta di eventi espositivi e numerosi appuntamenti a tutto campo (in ambito scientifico, letterario, musicale e cinematografico) per ogni età, sotto la curatela di Marcello Nebl.

Pubblicità Pubblicità

Il progetto proseguirà fino al 13 ottobre sul territorio di Predaia, con la grande mostra a Casa da Marta a Coredo, mentre la settimana scorsa è giunta a conclusione la sezione riferita al territorio clesiano che si è concentrata sul tema della Luna in occasione dei 50 anni dal primo allunaggio.

I numeri riferiti a questa sezione esprimono il gradimento della proposta. Sono stati due gli eventi espositivi che hanno richiamato nel capoluogo noneso una marea di persone.

“Obiettivo Luna”, a Palazzo Dal Lago, ha fatto registrare 2000 presenze in 4 settimane. Uno spazio espositivo emozionale con video, simulatori di volo e possibilità di provare una passeggiata sulla Luna attraverso la realtà aumentata, proposta molto apprezzata da giovani e famiglie.

“Meteoriti, testimoni dallo spazio” in biblioteca di Cles è stata invece un’esposizione capace di catturare la curiosità di molti visitatori con i preziosi campioni esposti.

A corollario delle mostre sono stati ben 17 eventi per tutti i gusti sul tema Luna, di cui 8 per bambini, che hanno registrato oltre 600 partecipanti.

I curatori della proposta hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Mario Sandri e Christian Stringari di Astronomia Valli del Noce, ai collezionisti dei meteoriti Mauro Ianeselli e Francesco Moser, al Liceo Russell e all’ITET Pilati di Cles, alla coop. La Coccinella e alla coop. Kaleidoscopio, a Pro Cultura Centro Studi Nonesi , al Piano Giovani “Fuori dal Comune” e a Michele Bellio per il grande lavoro di squadra che ha reso possibile questo ambizioso progetto.

Come detto, il progetto proseguirà sul territorio di Predaia con la mostra “1969-2019: Cinquant’anni fa il futuro”, ospitata a Casa da Marta in Coredo fino al 13 ottobre, e con una serie di eventi collaterali che spaziano dalla musica al cinema, passando per conferenze e serate di approfondimento sui principali avvenimenti del 1969.

La mostra di Casa da Marta, dedicata a due importanti aspetti del 1969, ovvero la corsa allo spazio e l’evoluzione della musica blues e rock, vede esposti reperti e repliche spaziali, opere d’arte contemporanea e dischi rari, con la possibilità per i visitatori di provare la realtà aumentata o di “immergersi” nelle videoproiezioni dei momenti dell’allunaggio.

Dopo il primo mese di esposizione la mostra e gli eventi a essa collegati, organizzati con la collaborazione delle associazioni G.em.in.i e Asimov, dei Los Locos Armando’s e di Michele Bellio, hanno superato le 2000 presenze.

Nel mese di agosto si susseguiranno sul territorio di Predaia molti altri appuntamenti. In particolare tra le conferenze e gli eventi particolari sono da ricordare “Conosci la Luna” con Paolo Ochner e a cura dell’associazione G.em.in.i in programma domani sera, venerdì 9 agosto alle 21, in biblioteca a Coredo, e la visita guidata alla mostra con il curatore Marcello Nebl, che si terrà venerdì 16 agosto alle 20.30 a Casa da Marta, a Coredo.

Per quanto riguarda la musica e lo spettacolo, invece, da non perdere: “Open metal sounds – L’industria meccanica della valle: oltre i limiti della precisione”, visita guidata alla produzione delle chitarre Noah e intrattenimento musicale in programma domani pomeriggio, venerdì 9 agosto alle 16, alla sede Decomec di Mollaro; “Zoè… Il principio della vita”, spettacolo a cura della compagnia Piccolo Nuovo Teatro che si terrà sabato 10 agosto alle 21 in località Parco Due Laghi, a Coredo; “70 Zone”, concerto rock con i grandi classici degli anni Settanta che andrà in scena domenica 11 agosto alle 21 in piazza a Coredo; il tributo ai “The Beatles” con la cover band “Revolver” che si svolgerà giovedì 15 agosto alle 21 a Smarano e la proiezione del film “On the road” che avrà luogo venerdì 30 agosto alle 21 al cinema di Coredo.