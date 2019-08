Miss Italia: ad Andalo vince ancora Cecilia Bernardis di Riva del Garda che vola alle pre -finali di Venezia

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto a Mechel di Cles, appuntamento con l’immancabile “Sagra di San Lorenzo” organizzata dal Gruppo S. Lorenzo di Mechel.

La festa ogni anno attira centinaia di persone da tutta la valle, residenti e turisti, sia per il ricco menù che propone gustose pietanze tradizionali, pesce, carne, di tutto e di più per soddisfare anche i palati più esigenti, sia per l’ampia pista da ballo allestita al Campo Sportivo dove ci sarà musica a 360°, liscio, disco, gruppi dal vivo, per far ballare giovani e meno giovani; non mancherà nemmeno lo sport, e ci sarà perfino la lotteria.

Ecco il programma della manifestazione: si inizia venerdì 9 con una serata dedicata ai giovani: al Campo Sportivo il classico ‘Porchetta Party 3,0′. Ricchi panini con porchetta e street food; inizio alle 19,0 con l’apertura bar ed a seguire disco-music proposta da DJ Michelino e DJ Hakara.

Sabato 10 apertura alle 19,00 di “Cater passi en te le ‘Cort’ di Mechel” con un percorso gastronomico che si snoda tra i tradizionali ‘torte di patate’ alla Sala Civica, per passare a strangolapreti, canederli, minestra d’orzo alla Cort dei Minei, poi la tagliata di manzo alla Cort dei Morati, passando per la Cort della Canonica con la raffinata frittura di pesce e la paella, concludendo in bellezza con i dolci e i gelati al Campo Sportivo, smaltendo l’abbuffata ballando al ritmo dell’orchestra “Mirte Pulcini”.

Domenica 11 la sagra inizia alle ore 10,00 con la Santa Messa accompagnata dal Coro Parrocchiale alla quale seguirà la processione con l’antica statua di San Lorenzo.

Alle 12,00 apertura delle ‘Cort’ dove sarà servito il pranzo. Alle ore 17,00 al Campo Sportivo spettacolare esibizione di salti acrobatici eseguiti dagli atleti dell’ASD Ginnastica Artistica Val di Non.

Alle 19,00 si riaprono i portoni delle Cort per la cena, e ad intrattenere i commensali ‘I Vagabondi Fabrizio e Thomas’ con la loro musica.

Alle 21,00 la sagra si chiude in bellezza al Campo Sportivo, per danzare il liscio sulle note dell’orchestra ‘Gigio Valentino’. Nel corso della serata ricchi premi con l’estrazione dei biglietti della classica lotteria.

Il Consigliere Comunale Fabrizio Leonardi ringrazia il Comune di Cles, la Pro Loco di Cles, il Consorzio Cles Iniziative, e tutti gli Enti che da sempre sostengono economicamente la realizzazione dell’evento, in particolare la Cassa Rurale Val di Non e i numerosi sponsor, artigiani, commercianti, terziario, che da sempre contribuiscono attivamente pubblicizzando questa storica sagra.