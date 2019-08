La circoscrizione dice no alla statua di Hofer a Piedicastello

È bufera dopo le offese che il consigliere comunale del movimento cinque stelle Marco Santini ha postato contro il ministro dell’interno Matteo Salvini sul suo account facebook.

Santini ha dato dell’ubriacone e dell’immondizia a Matteo Salvini che starebbe valutando se procedere con una denuncia per diffamazione.

Condividendo un post che raffigura Salvini (foto di 3 anni fa) che balla in spiaggia aggiunge rivolto a leader leghista «Immondizia non solo negli oceani.. è anche sulla terra ferma… e a volte si muove»

A chi gli fa presente che le foto sono una fake news e che sono vecchie di 3 anni (clicca qui per avere la conferma) non risponde e sorvola continuando a diffamare il ministro dell’interno

Nella discussione Santini è sicuro che Salvini sia ubriaco e a chi gli chiede come possa essere sicuro di questo vedendo solo una foto di 3 anni fa risponde: «Non so se è ubriaco. Non ero al papete di pomeriggio a fare finta di fare il dj. Rimane per me imbarazzante avere un ministro della Repubblica Italiana che si atteggia e si presenta al pubblico in questo modo. Sicuro sbaglio, sicuro io 50% e più lo voterà ma sono altrettanto certo che non gioverà a nessuno aver un elemento del genere al governo»

Poi addirittura azzarda che il ministro dell’interno Salvini possa andare in parlamento ubriaco, spiega infatti che «non lo vede mai sobrio». (Commento poi cancellato evidentemente per paura di essere querelato )

Il consigliere grillino ormai in piena trance agonistica poi ne ha per tutti, per Di Maio definito anche cazzaro: «ho sempre detto che l’alleanza con la lega era una merda» e per Scalfarotto dove sotto la sua foto scrive: «sono d’accordo con te…direi che al momento siamo scarsucci come rappresentanti».

Di certo un linguaggio chiamiamolo «spontaneo», intercalato in un profilo social dove si evidenzia la sua battaglia per la cannabis libera, la difesa di Rom e migranti e la stima per Saviano.

Sulle pesanti dichiarazioni di Santini è intervenuta anche la consigliera provinciale della lega Katia Rossato: «Il Consigliere del M5S Filippo Degasperi condivide il pensiero del suo compagno di partito e Consigliere comunale di Trento Marco Santini che ha dato dell’immondizia al Vicepremier Matteo Salvini? É questa la domanda che ci poniamo da quando abbiamo visto sul profilo Facebook del Consigliere comunale varie offese nei confronti di un alleato di governo. Fermo restando che ognuno é libero di esprimere la propria opinione, si resta perplessi di fronte a certe dichiarazioni, che non provengono da persone dell’ opposizione, ma da chi fa parte di un partito che collabora con la Lega, almeno a Roma. Confidiamo in un netta presa di posizione anche perché un silenzio a riguardo significherebbe che forse é necessario tornare al voto per il bene degli italiani – Conclude Rossato.

Di certo un rappresentante delle istituzioni cittadine che definisce immondizia un Ministro dell’Interno non si era mai visto in Italia.