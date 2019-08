Inaugurato a Grigno sulla ciclabile della Valsugana il primo BiBox

Il 24 di luglio l’assessore al commercio Paoli e il consigliere provinciale Roberto Paccher (lega) avevano incontrato negozianti, ristoratori e somministratori di bevande di Pergine.

Il confronto serrato ha portato alla luce alcuni problemi legati a decoro, sicurezza e parcheggi.

Durante l’incontro ha preso piede l’idea che la costruzione di un nuovo centro commerciale darebbe il definitivo colpo di grazia ai commercianti del centro di Pergine.

Pubblicità Pubblicità

Il centro perginese sta vivendo un momento di crisi molto intenso che ha raggiunto il suo culmine con la chiusura in via Pennella di alcune attività commerciali

Per questo stasera alle 20.30 presso il Palazzo Hippoliti interverrà l’assessore Roberto Failoni che ascolterà i commercianti per poi eventualmente preparare un piano di lancio per il centro di Pergine Valsugana.

Pubblicità Pubblicità

La serata comunque vedrà fra il pubblico la partecipazione anche di altre categorie e di semplici cittadini.

Il punto dolente sono i parcheggi – spiegano i commercianti – le clienti infatti sono terrorizzare di ricevere delle multe.

In tal senso sono state lanciate alcune idee come per esempio quella di ricevere in omaggio la prima ora e cominciare a pagare dalla seconda.

Altro tema sensibile è quello della sicurezza dove i commercianti chiedono l’istallazione di maggiori telecamere di sorveglianza.

Purtroppo molte sono le lamentele per lo stato di abbandono di alcune vie che presentano buche ed avvallamenti e dell’edificio di via Pennella che cade a pezzi ed è diventato pericoloso per i passanti. Pur essendo di proprietà privata il comune dovrebbe mediare per trovare una soluzione.