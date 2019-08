Il maresciallo Roberto Baù nominato Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”

Il Maresciallo Maggiore Baù è comandante dei Carabinieri di Ala da oltre undici anni, dopo una lunga carriera nell’Arma.

È per questa carriera, per i risultati ottenuti sul campo e per le sue qualità è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. «Siamo felicissimi per questo riconoscimento – dichiara il sindaco Claudio Soini – un titolo che Baù si merita pienamente, assieme a tutta la stazione dei Carabinieri di Ala. Per me e l’amministrazione è motivo di grande soddisfazione.

Baù e i suoi sottoposti svolgono un lavoro eccellente, puntuale, garantendo la sicurezza alla nostra comunità di giorno e di notte. In questi anni si è sempre dato tantissimo da fare per servire il territorio, risolvendo diversi casi. Siamo felici di avere una persona come lui alla guida dei Carabinieri di Ala».

Pubblicità Pubblicità

Roberto Baù è nativo di Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza.

Dopo aver seguito i corsi a Benevento, la sua carriera nell’Arma dei Carabinieri è iniziata in Sardegna, nel cagliaritano, dove ha trascorso sette anni.

Dopo due anni di corso sottufficiali, ha ottenuto il grado di Vicebrigadiere, e poi di Maresciallo.

In Trentino è dal 1995; ha svolto tre stagioni da comandante dei Carabinieri di San Martino di Castrozza, per poi passare in comando a Lavarone, dove è rimasto per dieci anni e mezzo. Il 1 dicembre del 2007 è diventato comandante della stazione di Ala, guadagnandosi in questi anni la stima della popolazione.

È questo uno dei tanti motivi per i quali è stato segnalato, e per cui, assieme al “rigoroso esame dei titoli di merito”, il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, ha deciso di nominarlo Cavaliere al Merito della Repubblica.

«Per me è una gioia immensa – commenta il Comandante Baù – ricevere questo titolo è una delle massime aspirazioni per noi Carabinieri. Per me è un onore, ed il coronamento della mia carriera militare». Baù sarà premiato ufficialmente dal Commissariato del Governo di Trento.