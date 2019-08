Giovanni Bort riconfermato presidente della Camera del Commercio: «Con la Giunta Fugatti nuove forme di collaborazione per far crescere le imprese trentine»

È stato riconfermato ieri presidente della camera di commercio di Trento con voto unanime (41 su 44) ed è pronto per guidare l’ente ente autonomo di diritto pubblico nel prossimo quinquennio (2019 -2024).

Stiamo parlando di Giovanni Bort presidente di Confcommercio con mandato fino al 2020.

Ieri sono stati eletti anche i membri del consiglio.

Pubblicità Pubblicità

Lotta per la semplificazione amministrativa ed impegno nella formazione e dell’innovazione delle imprese. «Il nostro lavoro sosterrà la promozione intersettoriale dell’economia e del territorio, adeguando le nostre modalità di intervento all’evolvere delle esigenze del mondo economico trentino, finalizzando al meglio finanziamenti e risorse e dando continuità all’estesa e solida collaborazione già in essere con la Provincia autonoma di Trento» – Ha detto Bort durante il suo discorso subito dopo la nomina.

Presidente Bort, all’indomani della sua riconferma alla guida dell’ente camerale, che bilancio traccia del mandato appena trascorso, e quali sono i punti sui quali orienterà questo nuovo mandato?

«Nell’esercitare il ruolo di Presidente ho ritenuto di declinarlo come ritengo corretto e costruttivo, ossia da primus inter pares, chiamato a promuovere il massimo concorso in termini di proposta e condivisione da parte di tutti, colleghe e colleghi, componenti della Giunta, e la stessa trasparenza e apertura al dialogo ho perseguito sia, in primo luogo, nei rapporti con il Consiglio, che ha positivamente riscontrato le proposte sottoposte al suo esame, che con le associazioni di categoria, i Professionisti, i Consumatori e i Sindacati.

Abbiamo cercato il confronto e il coinvolgimento di tutte le componenti economiche anche nello svolgere il nuovo ruolo che in corso di consiliatura è stato affidato alla Giunta camerale, in base ad apposita disposizione introdotta nell’Accordo di Programma tra Camera e Provincia autonoma di Trento, ossia quello di redigere annualmente un documento di proposta per lo sviluppo economico del Trentino da sottoporre al governo provinciale, fermo restando il doveroso distinguo tra il ruolo di rappresentanza che le singole Associazioni sono chiamate a svolgere e quello che compete alla Camera al servizio delle imprese e del mercato».

Per il futuro quali saranno i cardini dell’attività dell’ente?

«Credo che l’attività di questi anni abbia reso evidente come il nostro Ente, oltre alle imprescindibili funzioni anagrafiche, certificative e all’erogazione di servizi, possa fornire un contributo di riflessione e proposta, trasversale all’intero mondo economico, che anche la nuova Giunta provinciale ha mostrato di apprezzare. Sicuramente dobbiamo proseguire lungo alcune direttrici già percorse nel mandato precedente. Mi riferisco in particolare alla semplificazione amministrativa, tramite la promozione del SUAP, sportello unico per le attività produttive, che potrà costituire in prospettiva per tutte le imprese un unico, agevole e diretto punto di contatto con le pubbliche amministrazioni, direttamente dal proprio computer, e al PID, punto impresa digitale, struttura camerale che favorisce e supporta la digitalizzazione delle imprese, dalla firma digitale alla fattura elettronica fino all’accesso ai mercati elettronici, fornendo inoltre assistenza anche in materia di marchi e brevetti.

Sia in quest’ambito che in quello della promozione dell’alternanza scuola lavoro sono state impegnate somme non indifferenti, riversate alle imprese sotto forma di voucher. Anche questa sarà un’attività da proseguire e potenziare ulteriormente.

Un’ulteriore menzione, in quanto quello della formazione emerge da ogni riflessione sulle esigenze del mondo economico come tema primario, ritengo di doverla dedicare allo sviluppo, in termini sia quantitativi che qualitativi, dell’attività svolta tramite l’Azienda speciale camerale Accademia di Impresa, attenta all’evolversi delle esigenze formative e all’importanza di sviluppare una cultura non solo di prodotto ma più in generale di territorio.

Il prossimo quinquennio dovrà certamente proseguire su queste attività ma aprire anche nuove strade e – sempre nella convinzione che l’ente pubblico non possa fare concorrenza all’iniziativa privata – sviluppare nuovi servizi di assistenza alle imprese del territorio.

D’altro canto l’evoluzione continua del contesto giuridico e economico riverbera sulle esigenze delle imprese che evolvono anch’esse e con tempi molto più ridotti rispetto al passato e ciò mi porta a proporre un metodo e un approccio più che specifiche attività. La Camera, infatti, ha dei compiti che deve svolgere per legge e spesso con scarso margine di discrezionalità, e in tale consistente ambito a Presidente e Giunta spetta di indirizzare la struttura e vigilare sul suo operato. Ma esiste però anche un ruolo di analisi e proposta ed esistono priorità cui indirizzare le risorse, finanziarie ed umane, di cui disponiamo».

Su quali aspetti si concentrerà la nuova Giunta camerale che Lei presiede?

«Le priorità, dalla spinta per la semplificazione delle procedure amministrative all’innovazione, dallo sviluppo delle risorse umane di cui le imprese necessitano alla formazione continua, dalla promozione intersettoriale dell’economia e della cultura di territorio, e non solo, permangono.

Ma emergono attività volta per volta più efficaci per perseguire queste priorità ed è necessario con elasticità assecondarle e svilupparle. Quello su cui intendo pertanto insistere per qualificare la mia proposta è pertanto un metodo o, meglio, un valore: quello del confronto aperto, del dialogo, del gioco di squadra, prestando attenzione alle esigenze di tutti i settori, che sempre più si intrecciano tra loro e sono forti solo in un contesto forte.

Sempre più l’attività delle nostre imprese prescinde dalla tradizionale ripartizione tra settori economici, e d’altronde credo sia del tutto evidente come l’attrattività di un territorio sia data da condizioni di contesto generale, dalla propensione all’innovazione che non nega i valori della tradizione, dalla serietà, dalla professionalità, dalla qualità della vita, dal rispetto dell’ambiente».

Com’è il rapporto con la giunta provinciale e con il consiglio regionale?

«Ha fatto molto piacere all’intero Consiglio camerale la partecipazione, ieri, dell’assessore Achille Spinelli, in rappresentanza dell’intera Giunta provinciale, sia dal punto di vista formale che sostanziale: la giunta Fugatti prosegue la tradizione di proficua collaborazione che alla Camera assicura operatività e progettualità per gli interventi a favore delle imprese del territorio, sia con l’Accordo di Programma che con le altre attività puntuali e più specifiche.

Credo che l’ente camerale sia accreditato come un interlocutore autorevole e collaborativo, il cui ruolo è valorizzato in maniera adeguata dall’esecutivo provinciale guidato dal presidente Fugatti.

Con la Giunta sono state ipotizzate anche nuove forme di collaborazione finalizzate alla crescita delle imprese ed allo sviluppo del sistema economico provinciale, con l’intenzione anche di ampliare l’Accordo di Programma, come ha ribadito l’assessore Spinelli durante il suo intervento al consiglio camerale di ieri.

Mi fa anche piacere sottolineare l’intesa con il Consiglio Regionale, che, su proposta del consigliere Job, ha approvato a larga maggioranza un provvedimento per finanziare ulteriormente la nostra attività grazie ad un aumento delle risorse, riducendo così la differenza con la Camera di Bolzano».