Dietro la morte di Rudy, il pastore scozzese ucciso, c’è un’altra triste storia

La crudeltà umana non conosce alcun limite: un adorabile cucciolo di pastore scozzese è deceduto a causa di un bocconcino abbandonato nel parco di piazza Contini, al Rione 2 Giugno di Riva del Garda.

Sebbene l’accaduto risalga allo scorso 25 luglio, la notizia è stata diffusa soltanto ieri tramite l’Ufficio Stampa del Comune di Riva del Garda.

Il boccone che è stato fatale al cucciolo è quanto di più crudele si possa immaginare: al suo interno, infatti, aveva alcune lamette da barba legate tra loro.

E’ inimmaginabile la sofferenza che il povero animale deve aver provato nei suoi ultimi istanti di vita.

L’autopsia del veterinario, oltre alle lamette, non esclude anche la presenza di veleno: per quanto, però, bisognerà aspettare i risultati degli esami di laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Trento.

Attualmente, sono in corso le indagini della Polizia Locale dell’Alto Garda e Ledro, ed il sindaco Adalberto Mosaner ha già speso parole dure riguardo all’accaduto: il boccone era stato abbandonato in un luogo pubblico con lo scopo di uccidere un animale, ma poteva benissimo essere trovato e raccolto anche da un bambino che avrebbe riportato gravo ferite solo dalle lamette, per non parlare delle conseguenze che ci sarebbero potute essere se il boccone fosse stato ingerito accidentalmente da un infante impegnato a giocare nel parco.

La zona del Rione 2 Giugno non è nuova a questi atti di vera e propria attività criminale, ma non si era mai arrivati al punto di mettere a repentaglio la sicurezza non solo degli animali ma anche dei bambini che spesso animano il parco.