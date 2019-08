Cambia la legge sulla Via: in arrivo il provvedimento autorizzatorio unico provinciale (Paup)

Brutto incidente poco prima delle 17.00 di oggi in via Rosmini, in prossimità dell’incrocio di via Bomporto e via Borsieri

Un ciclista mentre stava attraversando le strisce pedonali è stato investito da un Van con targa spagnola proveniente da via Borsieri.

Il ciclista, di 86 anni, è finito sotto la monovolume rimanendo per alcuni minuti incastrato.

Il conducente del Van , anch’egli sui 50 anni, nell’immettersi in via Rosmini stava guardando sulla sua sinistra per sincerarsi che non arrivasse qualcuno. Iniziata la manovra si è trovato improvvisamente davanti il ciclista che stava attraversando le strisce in sella alla sua bicicletta.

L’impatto è stato inevitabile.

Secondo alcune testimonianze il ciclista sarebbe stato in sella alla sua bicicletta mentre attraversava la strada

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che dopo aver messo in sicurezza il ferito hanno eseguito i rilievi per capire la dinamica e capire le eventuali responsabilità. Spetterà a loro capire se l’86 enne stava attraversando le strisce portando la bicicletta a mano oppure no.

Il traffico è stato bloccato e deviato in via Bomporto fino alla fine dell’intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche due mezzi del soccorso di Trentino emergenza che dopo aver immobilizzato il ferito e prestato le prime cure lo hanno trasportato al santa Chiara di Trento.

L’uomo nonostante le botte e le ferite non sarebbe in pericolo di vita.

È opinione diffusa quella per cui i ciclisti che si trovino a dover impegnare le strisce di attraversamento pedonale abbiano la precedenza alla pari dei pedoni.

Seppur in tal senso la legge sia piuttosto interpretativa chi transita in bici sulle strisce commette un reato perché in sella alla bici stiamo guidando un veicolo

Chi viaggia in sella a una bicicletta – spiega infatti la polizia stradale – sta a tutti gli effetti guidando un veicolo: e un veicolo non solo non ha la precedenza su un passaggio pedonale (spazio zebrato con un rettangolo pieno, di colore bianco, come in figura 1), ma neppure può transitarvi.

L’unica soluzione è scendere di sella e spingere la bicicletta a mano. In quel momento torniamo ad essere pedoni, e quindi la precedenza è nostra.

Se transitiamo in sella alla bici su un passaggio pedonale, anche dopo aver dato la precedenza alle auto che sopraggiungono, commettiamo comunque un reato (articolo 143 del Codice della strada) e siamo passibili di un’ammenda da 41 euro.

Cosa succede in caso di incidente – Se, transitando in sella alla bicicletta su un passaggio pedonale, causiamo un incidente, passiamo dalla parte del torto. L’assicurazione dell’auto che ci dovesse travolgere risponde del danno causato (perché il ciclista risulta comunque essere la parte debole nel sinistro). Ma la compagnia di assicurazioni potrebbe rivalersi su di noi per il danno subito.