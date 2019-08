Autocisterna prende fuoco sull’A22 all’altezza di Ravina

Bis per Giovanni Bort che ieri è stato nuovamente riconfermato alla guida della Camera di commercio di Trento fino al 2024

È stato Natale Rigotti in qualità di consigliere anziano, a presiedere la prima riunione del consiglio che è servita per convalidare la presenza dei 48 consiglieri camerali designati.

Il voto per quanto riguarda il Consiglio camerale è avvenuto all’unanimità ed è stato lo stesso Natale Rigotti a proporre di come accordo con tutti il nome di Giovanni Bort alla presidenza.

Pubblicità Pubblicità

Il nuovo presidente è stato votato da 41 presenti su 44

Bort nel suo discorso ha confermato che il lavoro fin qui svolto proseguirà con il massimo concorso delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, dei consumatori e delle libere professioni rappresentate in Consiglio, in un’ottica che favorisca il confronto, il dialogo aperto e il gioco di squadra.

«Continueremo ad impegnarci a fondo sul fronte della semplificazione amministrativa e per combattere la burocrazia. Punteremo anche sulla formazione e dell’innovazione delle imprese. Il nostro lavoro sosterrà la promozione intersettoriale dell’economia e del territorio, adeguando le nostre modalità di intervento all’evolvere delle esigenze del mondo economico trentino, finalizzando al meglio finanziamenti e risorse e dando continuità all’estesa e solida collaborazione già in essere con la Provincia autonoma di Trento» – ha detto Bort

Sono risultati eletti nel consiglio:Enzo Franzoi per Coldiretti Trento, Mara Baldo per la Cia-Agricoltori italiani Trentino, Maria Cristina Giovannini per Confcommercio imprese per l’Italia Trentino, Loris Lombardini per Confesercenti del Trentino, Alessandro Leto per Confindustria Trento – Associazione trentina dell’edilizia Trento, Mauro Mendini per l’ABI-Associazione bancaria italiana, Graziano Rigotti per l’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento, Luca Rigotti (vicepresidente uscente dell’ente camerale) per la Federazione trentina della cooperazione, Natale Rigotti per l’Associazione albergatori, Barbara Tomasoni per l’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento e Stefania Tamanini per Confindustria Trento.

Il collegio dei revisori dei conti dell’ente che per il prossimo quinquennio sarà presieduto da Alessandro Tonina , cui si affiancheranno Maria Rosaria Fait e Massimiliano Giuliani (componenti effettivi), Pasquale Mazza e Tatiana Potrich (componenti supplenti).