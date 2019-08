TAV approvata. bocciata solo la Mozione dei 5 Stelle, Salvini vince anche la seconda partita

Una giornata segnata dal forte maltempo quella di oggi (6 agosto) a Bolzano dove vento, pioggia e grandine si sono abbattuti con violenza sulle strade causando la caduta di diversi alberi.

Danni sono segnalati in tutto il capoluogo da Don Bosco ad Europa Novacella a Oltrisarco, al centro e in molte altre zone.

Chiuse, tra le altre, via Palermo per la caduta di tre pini e non percorribile via Aostaper un altro albero abbattuto da una piccola tromba d’aria.

La vista di un grosso tronco spezzato ha spaventato i passanti anche tra via Roen e via Gaismair. Scenari da apocalisse al lido di Bolzano e in via Sassari, con pozze fonde di acqua e alberi “appoggiati” ai condomini.

I vigili del fuoco permanenti e volontari sono al lavoro da quasi tutta la mattina anche in altre zone della città.

Nelle immagini di Oltrisarco e di via Aosta possiamo vedere il “tappeto” di grandine formatasi in brevissimi istanti.

Sotto, “Apocalypse now” in via Sassari (anche nel video)