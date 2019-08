Loredana Cont va in scena a Dardine per i bambini kenioti di Shalom Home

Ridere per far sorridere. È questo il motto dello spettacolo in programma domani sera, giovedì 8 agosto alle 20.30, in piazza a Dardine (in caso di maltempo alla casa sociale).

Loredana Cont porterà in scena il suo spettacolo comico ad offerta libera “Su co le rece”, fortemente voluto dalla comunità di Dardine e dalla onlus MelaMango.

L’obiettivo è quello di trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza e dell’allegria a favore dei bimbi di Shalom Home, l’orfanotrofio gestito in Kenya da padre Francis Gaciata che ospita 440 ragazzi orfani sempre sorridenti malgrado le difficoltà della vita.

Sarà quindi un momento di allegria e divertimento in un piccolissimo paese, un modo per stare insieme e fare del bene.

Tutte le offerte raccolte saranno devolute all’orfanotrofio in Kenya al quale il paese di Dardine è legato fin dalla sua fondazione.

Un posto che accoglie bambini bisognosi dando loro una casa, una grande famiglia, e la possibilità di avere un’istruzione e di garantirsi un futuro migliore.