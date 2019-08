La cattiveria: Pastore scozzese ucciso da delle lamette nascoste in un boccone.

Sono stati 594 i paganti da 1° al 31 luglio al parcheggio (che è gratis per residenti della Comunità Alto Garda e Ledro e per i lavoratori pendolari) e 3.233 passeggeri al via dalla Baltera sul bus navetta (1.554 sulla linea A e 1.679 sulla B), per una stima totale di circa 6.500 passeggeri e 1.300 auto in meno in centro.

È il bilancio del primo mese di attività di Rivetta, il servizio di mobilità sostenibile e gratuita di Riva del Garda, che dalle 7.50 alle 20.30 collega ogni giorno il grande parcheggio in zona fiere al centro città (linea A) e alle spiagge (linea B).

Luca Grazioli della Lega «Se questi sono risultati incoraggianti, cioè 1 o due persone (paganti del parcheggio) a corsa (compreso l’autista) siamo alla follia. Errare è umano ma perseverare è diabolico, soprattutto con i soldi dei cittadini».

«A parte che certi numeri mi piacerebbe che fossero giustificati dalla realtà e chiederemo lumi con un’interpellanza. Ma oramai siamo abituati con questo centro sinistra, che pur di dimostrare dei “successi”, – conclude Grazioli – per noi in questo caso pessimo, equipara il servizio all’anno scorso dove è stato raggiunto lo zero assoluto. Quest’anno faceva meglio chiunque. Speriamo che venga rivisto nel suo complesso, perchè così il servizio con i bus vuoti è avvilente»

Sulla stessa linea anche Fratelli d’Italia Riva: «Quale rappresentante di una forza politica mi sento di dover portare a conoscenza dei cittadini la “bugia Rivetta” – esordisce il coordinatore Salizzoni.

E ancora: «Dato che la mia attività si trova sulla strada “battuta” dalle linee 1 e 2 del servizio Rivetta capita di vedere OGNI GIORNO ,dalle 07.00 alle 19.00 , il passaggio degli autobus ad ogni ora del loro passaggio, e posso confermare che ad OGNI passaggio i veicoli non hanno MAI più di 2/3 persone a bordo compreso l’autista. Noi di Fratelli d’Italia Riva crediamo,anzi siamo fermamente convinti, che l’amministrazione comunale debba dare PROVE tangibili e concrete ai cittadini, di questi fantomatici 3000 e più utenti del servizio nel solo mese di Luglio. Per quanto riguarda le fermate intermedie credo che un turista (o dieci o cento ), ben difficilmente salirà ad una fermata a poche centinaia di metri dal lago per poi scendere un minuti dopo . Non statistiche ma prove che questo servizio sia realmente usufruito da tutte queste persone come da loro dichiarazioni. Chiediamo IN PRIMIS al Sindaco, che dovrebbe essere GARANTE della trasparenza e del corretto utilizzo di soldi pubblici di fornire tali prove. Da parte nostra vigileremo ancor più su questo servizio, che ribadiamo, non è una cattiva idea, ma se gestito con la dovuta accuratezza e che non sia nuovamente il solito sperpero di soldi dei cittadini. Attendiamo la pubblicazione sui quotidiani di questi dati forniti dall’amministrazione comunale, correlati di solide prove a conferma di queste loro dichiarazioni e chiediamo ai cittadini di vigilare e quando possibile verificare che il servizio RIVETTA sia utilizzato veramente da una tale mole di passeggeri ( nemmeno i bus in servizio di linea urbana della Trentino Trasporti arriva a tali cifre in un mese..)»