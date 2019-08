“Il Carrozzone degli Artisti” fa tappa a Ossana: in scena attori con e senza disabilità

Due giorni in cui le vie dei paesi di Ossana e Fucine saranno animate da un gruppo teatrale che ha come obiettivo la valorizzazione del rapporto tra creatività e disagio per il recupero sociale di soggetti svantaggiati.

Il Comune di Ossana, all’interno del percorso culturale “Oltre le mura – Tempo di viaggi, viaggi nel tempo”, propone per venerdì 9 agosto a Fucine e sabato 10 agosto a Ossana lo spettacolo dell’associazione “Il Carrozzone degli Artisti”, che durante il suo tour 2019 si fermerà proprio nei borghi dell’alta Val di Sole.

Il programma di entrambe le giornate è suddiviso in due momenti: nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, ci sarà un laboratorio di circo-teatro per bambini, mentre la sera alle 21 ci sarà uno spettacolo teatrale viaggiante adatto sia per gli adulti che per i più piccoli.

Oltre ad animare numerosissimi paesi in giro per il nord Italia, l’associazione ha l’obiettivo di creare momenti di incontro culturale in cui condividere passioni ed emozioni e promuovere occasioni di inclusione sociale. Il progetto, infatti, ha come finalità principale quella di realizzare uno spettacolo teatrale integrato, messo in scena da attori con e senza disabilità.

Nel suo lungo tour iniziato il 27 aprile scorso, l’associazione unisce molti partner che la supportano, tra cui si contano 19 cooperative sociali, 62 Comuni (tra i quali c’è anche il Comune di Ossana), 60 oratori e parrocchie e 30 realtà artistiche locali.

Dietro le quinte dello spettacolo ci sono 42 attori non professionisti con e senza disabilità, tre attori professionisti, musicisti, tecnici, volontari e bambini.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0463.751301.