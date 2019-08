Giudicarie: si schiantano da sole, due incidenti in poche ore

Si pensava che dopo l’«addio» di M49 alle Giudicarie i rischi per allevatori e agricoltori fossero finiti.

Invece pare di no, infatti un nuovo orso emulatore del precedente comincia a far preoccupare nuovamente i cittadini, questa volta in val Rendena.

I comportamenti purtroppo sono identici a quelli del più «famoso» M49, e per questo le preoccupazioni e le riflessioni sulla possibile convivenza Orsi – Esseri Umani comincia a vacillare.

A Pinzolo quest’altro orso è stato protagonista di un’aggressione ai danni di due asini: uno è morto mentre l’altro è stato ferito.

Potrebbe essere lo stesso che due settimane a San Lorenzo in Banale fa ha sbranato un’asina di nome Morgana e altri due asinelli, uccisi alcuni giorni prima. (qui articolo)

Nella notte fra venerdì e sabato in località Calchera, sulla strada che porta a Prà Rodont erano presenti due asini, lasciati dal proprietario ad un fidato amico che lì possiede una baita.

Dopo il forte temporale abbattutosi nella giornata di venerdì, nel pomeriggio il proprietario della baita è salito nel proprio possedimento per controllare se fosse tutto a posto e in particolare se il recinto in cui si trovavano i due asini fosse ancora attrezzato con l’elettricità.

La corrente era effettivamente saltata e il padrone l’ha riaccesa, approfittandone per sfamare i due animali.

La mattina del giorno dopo la triste scoperta: un asino era stato sbranato mentre l’altro era graffiato nella parte posteriore del corpo.

Sono stati allertati subito i forestali, che una volta giunti sul posto non hanno avuti dubbi sull’autore dell’aggressione. Le grosse impronte lasciate sul terreno si riferiscono ad un orso maschio e di taglia abbastanza grande.

E’ riuscito a violare il recinto elettrico in cui si trovavano i due asini e ne ha sbranato uno.

Non è stata però un’aggressione a senso unico: l’asino ha morso più volte l’orso per via dei numerosi peli che aveva fra i denti.

Ora a Pinzolo ritorna la paura dei grandi predatori.

Come si ricorda la questione «Orso» era iniziata proprio cinque anni fa a Pinzolo dove Daniele Maturi era stato aggredito dall’orso Daniza mentre era alla ricerca di funghi.

In quel frangente a Pinzolo dopo l’aggressione a Mauri arrivarono circa 150 animalisti per protestare contro Daniele Maturi ritenuto responsabile di aver aizzato l’orso.

Due nuove aggressioni dell’orso da li a poco a due cittadini smentirono però gli animalisti aprendo di fatto la discussione sulla convivenza fra esseri umani e grandi carnivori.