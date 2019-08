Baselga di Pinè: girava con il coltello, minorenne denunciato

Si è concluso alle 21.30 circa di ieri sera un intervento per soccorrere un ragazzo di Udine di 21 anni che si è sentito poco bene lungo il sentiero che dal rifugio Refavaie conduce al bivacco di forcella Coldosè, sul versante di Caoria.

Il ragazzo era partito nel pomeriggio insieme a tre amici quando a poca distanza dal bivacco si è sentito male e non è stato più in grado di proseguire la camminata.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata verso le 18.50.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di dieci soccorritori della stazione Caoria.

Gli operatori hanno raggiunto a piedi il ragazzo e dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato a spalla con la barella portantina e poi, con un mezzo, fino al rifugio Refavaie.

Qui un’ambulanza lo ha prelevato e trasportato all’ospedale di Feltre per gli accertamenti medici.