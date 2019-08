Arrestato per stalking 41 enne pakistano. Ragazza roveretana fuori dall’incubo

Il BioDistretto della Val di Gresta promuove il concorso fotografico “Una Valle a 360°”.

Il concorso, che rientra nelle attività del più ampio progetto di valorizzazione del territorio e della comunità della Val di Gresta denominato “Terre di Gresta”, si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, maggiorenni o minorenni, senza vincolo di residenza in loco.

Ai partecipanti è richiesto di cogliere l’essenza di questo luogo: un ambiente complesso, modellato nei secoli dall’azione dell’uomo, in un rapporto di equilibrio tra morfologia del territorio e ingegno antropico.

Un’azione complessiva e collettiva che ha lasciato un’impronta indelebile, che parla di comunità.

Tema non facile, che vuole mettere i partecipanti in condizione di guardare alla Val di Gresta proprio per quelle peculiarità, talvolta nascoste e poco conosciute, di armonia e equilibrio. Caratteristiche evidenti di un paesaggio magico, quanto fragile.

Le fotografie possono essere state scattate anche prima dell’uscita del concorso (ma comunque non prima del 1 gennaio 2017) e non vi sono vincoli sulle modalità di ripresa, o su scelte stilistiche quali la tecnica a colori o in Bianco e Nero.

Gli scatti più significativi saranno poi messi in mostra durante la Mostra Mercato (evento che si svolge nel Comune di Ronzo-Chienis domenica 29 settembre 2019) e la Ganzega d’Autunno (a Mori nel weekend del 5-6 ottobre). Proprio in quest’ultimo appuntamento verranno proclamati i vincitori del concorso.

C’è tempo per iscriversi e inviare il materiale fotografico, corredato della modulistica necessaria, fino alla mezzanotte del 22 settembre.

Per info e iscrizioni si può consultare il regolamento sulla pagina web del Comune di Mori e del Comune di Ronzo-Chienis . Oppure si può scrivere una mail a terrazzamenti.valdigresta@ gmail.com.