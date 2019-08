Anaune Pallavolo: Renato Zucchelli è il nuovo allenatore della serie C maschile

Lunedì 5 agosto, per un pelo un ragazzino non è stato travolto sulle strisce pedonali.

Testimone del fatto una signora di Cles che si è rivolta alla nostra redazione ed ha raccontato l’accaduto:

“Questo è un fatto riprovevole, non voglio che passi inosservato. Erano circa le 17,30 e stavo transitando con la mia auto a velocità moderata sulla nuova strada che congiunge via San Vito con via Diaz; prima della rotatoria esiste un attraversamento pedonale, regolarmente segnalato. Sul ciglio della carreggiata c’era un ragazzino, ed io mi sono fermata per farlo attraversare. Quando era quasi passato davanti alla mia auto, ad un tratto ho visto che si è bloccato all’improvviso. Dietro di me sopraggiungeva un’auto a forte velocità, ovviamente io non potevo vederla, non stavo guardando nello specchietto, che mi ha sorpassato ed ha proseguito la sua corsa a velocità sostenuta, senza il minimo accenno di frenata. Per fortuna il ragazzo all’ultimo momento ha girato la testa e l’ha vista arrivare, riuscendo a fermarsi in tempo; se solo avesse fatto un passo in più sarebbe sicuramente stato investito. E’ stato un attimo, non sono riuscita nemmeno a prendere il numero di targa, ero troppo spaventata. Costatato che il giovane stava bene e proseguiva il suo percorso, sono ripartita, ma ho avuto il batticuore tutta la sera.”

La Signora successivamente ha contattato il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia Vittorio Micheli, il quale la informava che in quel tratto non ci sono telecamere di sicurezza, per cui è praticamente impossibile risalire al conducente.

Il tratto di strada in questione, denominato ‘bretellina,’ normalmente è abbastanza trafficato, specialmente da camion, perchè così si evita di passare per il centro.

A questo punto ci si chiede se non fosse il caso di installare delle videocamere, viste anche le numerose abitazioni presenti ed il conseguente transito di persone.