A Grigno giovedì 8 si inaugura il primo BiBox

“Rispetto e buona educazione sono le prime regole da osservare e far rispettare. A maggior ragione se stiamo ragionando di settori delicati come quello sanitario”.

Lo afferma l’assessore alle politiche sociali e alla salute, Stefania Segnana commentando l’episodio che si è verificato ieri all’ospedale di Borgo, protagonista involontaria una dottoressa oggetto di insulti a sfondo razzista.

“Come cittadina e, al tempo stesso, come rappresentante dell’amministrazione provinciale – continua l’assessore – desidero ringraziare i medici che quotidianamente operano negli ospedali della provincia – dalle valli alla città – ed esprimere la mia personale solidarietà alla dottoressa. Non è la prima volta che i camici bianchi che prestano un servizio prezioso per l’intera comunità trentina vengono aggrediti verbalmente o, peggio, fisicamente. In questo caso si sarebbero inoltre verificate affermazioni a sfondo razzista che come giunta provinciale respingiamo categoricamente. A tutti i medici dobbiamo garantire le condizioni per poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Sono le sentinelle della nostra sanità e garantiscono il benessere dei trentini anche nei territori più lontani dal centro. Dobbiamo andarne orgogliosi”.

Come si ricorda ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, un giovane medico donna, la cui unica colpa è stata solo quella di avere la pelle nera è stata insultata da una signora di mezza età appena finita la visita.

Il tutto pare solo perché la dottoressa camerunense le aveva prescritto solo un farmaco.

