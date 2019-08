Ronzone ha ricordato Vladimir Pacl e Sandro Recla: buona la prima per l’evento di orientamento culturale

Il paese di Ronzone ha vissuto un momento storico nella mattinata di domenica. L’evento di orientamento culturale voluto per ricordare i 45 anni della prima manifestazione italiana dello sport con carta e bussola, è stato archiviato con soddisfazione.

L’organizzazione è stata curata dal Gruppo CTG “Terre Alte” con l’indispensabile collaborazione della Pro Loco di Ronzone e il sostegno del Comune di Ronzone.

Nell’occasione è stata anche inaugurata la nuova cartina del centro storico del paesino anaune e della zona a nord, verso Malosco. Uno strumento che ora sarà utile per future iniziative promozionali sul territorio.

Durante la manifestazione si è voluto fare memoria di Vladimir Pacl, il padre fondatore dell’orienteering italiano, e di Sandro Recla, suo fedele amico di Ronzone e uno dei pionieri a livello italiano.

Dal 1971 al 1975 Vladimir Pacl ha vissuto a Ronzone e in questo periodo è stato grande il suo impegno come animatore sportivo e turistico: dallo sci fondo al telemark, e ancora l’orienteering, il nuoto, il tennis e la realizzazione del percorso vita (il primo in Italia) nel bosco vicino al campo sportivo di Ronzone.

Il Centro Sportivo Turistico e Sportivo, quello creato a Ronzone in quegli anni, era ricco di iniziative per tutte le età: un’animazione impareggiabile, che è stata anche molto educativa. Gli eventi di rilievo organizzati sono divenuti nel tempo avvenimenti storici da non dimenticare.

Sandro Recla, invece, con il suo sorriso e il suo impegno ha assicurato in quel periodo tutto l’aiuto possibile a Vladimir Pacl. Merita di non essere dimenticato l’operato di entrambi anche all’interno della Sat di Fondo, di cui sono stati soci, e importante risulta il dossier relativo alle Maddalene scritto dai due con l’intento di valorizzarle, riuscendo anche a ideare un sentiero dedicato al grande alpinista Bonacossa.

Per far conoscere la storia dei quegli anni, nei Musei di Ronzone è stata inoltre allestita una sala specifica con documenti e fotografie che permettono di compiere un viaggio interessante nel passato.

Al momento conclusivo dell’evento hanno preso parte Claudio Battisti, ex sindaco di Ronzone e il primo ad accogliere Vladimir in Trentino, Antonia Pini, sua fedele amica, e Alberto Zambiasi, uno dei primi allievi di Vladimir Pacl. Nei loro interventi, i tre ospiti si sono soffermati sulla grandezza d’animo dei due defunti amici e del loro instancabile operato a Ronzone, purtroppo ancora oggi poco conosciuto.

Due quadri ricordo sono stati consegnati ad Antonia Pini e ad Adriana Recla, come segno di riconoscenza per tutto ciò che hanno compiuto con e per Vladimir e Sandro prima e dopo la loro scomparsa.

Non è mancata l’estrazione di alcuni premi speciali, messi gentilmente a disposizione dall’Aqualido di Ronzone, dal Parco Fluviale Novella, dalla Cooperativa Smeraldo e da altri enti e privati.

Un grazie finale è andato alla Pro Loco di Ronzone, guidata dalla presidentessa Giorgia Bertoldi, per l’aiuto e la sensibilità dimostrata; un particolare plauso è stato inoltre rivolto alla collaboratrice Mara Pedergnana per la realizzazione grafica della locandina dell’evento.

Al termine degli interventi si è data lettura del messaggio inviato dallo storico presidente della Fiso, Carlo Stassano, che 25 anni fa era proprio a Ronzone per la festa dei vent’anni della prima gara di orientamento italiano e che così ha scritto: “Vladimir Pacl e con lui Sandro Recla hanno rappresentato la più alta capacità del dono, affrontando difficoltà immani a fronte di limitate gratificazioni interiori e non sempre riconosciute. ‘Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà’: così scriveva Aldo Moro e così, parimenti, Vladimir ha vissuto il tempo che ha donato agli amici trentini, ai cittadini di tutt’Italia che ha voluto incontrare per seminare come un vero pastore i semi-i frutti della sua generosità, della sua passione, del suo amore per lo sport e per le persone”.

Ronzone, la culla dell’orienteering italiano, non ha scordato una bella pagina di storia.