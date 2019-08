Priò “senza frontiere” conquista il palio della Predaia

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice sabato scorso alla 3a edizione di “Predaia senza Frontiere”, i Giochi senza Frontiere di Predaia organizzati quest’anno dal neonato comitato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi), associazione che riunisce tutti i Gruppi Giovani dell’Altopiano.

In località Sette Larici, meraviglioso parco immerso nella natura, è andato in scena un torneo in cui condivisione, amicizia e sano spirito di competizione sono stati gli ingredienti principali.

Nel corso della giornata le 13 squadre delle diverse frazioni (Coredo gialla, Coredo arancione, Priò, Segno, Sfruz, Smarano, Taio, Tres blu, Tres azzurra, Tuenetto, Vervò rossa, Vervò viola e Vion) si sono affrontate e date battaglia in divertenti prove d’abilità, percorsi sui gonfiabili, staffette e circuiti goliardici, gareggiando per conquistare l’ambito palio della Predaia.

I giochi hanno preso il via alle 9 con il “Water Volley”, spassosa variante “bagnata” della classica pallavolo, che ha visto i diversi team impegnati nelle qualificazioni durante la mattinata, mentre la finale si è giocata dopo la pausa pranzo.

Le risate e il divertimento hanno accompagnato anche le sfide del pomeriggio: dalla “Staffetta gonfiabile”, simpatico percorso ad ostacoli da completare il maggior numero di volte, al “Pallone meccanico”, competizione nella quale bisognava stare il più a lungo possibile “in sella” a un pallone imbizzarrito, fino ad arrivare a un goliardico percorso ideato dal comitato organizzatore in cui coordinazione, affiatamento e gioco di squadra hanno fatto la differenza.

Quest’anno ad aggiudicarsi il palio della Predaia, dopo due edizioni dominate dalla squadra di Vervò, è stata la frazione di Priò, che ha totalizzato ben 940 punti precedendo nella classifica finale Segno (870 pt.) e Tres azzurra (820 pt.). Ai piedi del podio si è piazzata l’altra formazione di Tres (che indossava la maglietta blu) con 810 punti, seguita da Smarano (750 pt.), Vervò viola (700 pt.), Vion (680 pt.), Coredo gialla (670 pt.), Coredo arancione e Sfruz (a parimerito con 660 pt.), Vervò rossa (630 pt.), Tuenetto (530 pt.) e Taio (520 pt.).

Al termine delle sfide e prima delle premiazioni c’è stato spazio per i saluti istituzionali da parte dell’assessore di Predaia Elisa Chini, del sindaco di Sfruz Andrea Biasi e della consigliera provinciale Paola Demagri, che si sono complimentati con il comitato organizzatore e con tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione.

Da parte sua “PreGio Eventi”, attraverso le parole del presidente Andrea Preti, ha voluto ringraziare i partecipanti e i tanti attori coinvolti che hanno contribuito all’ottima riuscita dall’iniziativa: i vari Gruppi Giovani dell’Altopiano di Predaia, il Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, la referente istituzionale del Piano Ilaria Magnani per il supporto in fase organizzativa, Gianluca Barbacovi che ha ideato la manifestazione, i giudici, i Comuni di Predaia e di Sfruz, la Provincia Autonoma di Trento, la Cassa Rurale Val di Non, gli sponsor Enterprise, Zadra Interni e Solarium Predaia, i Vigili del Fuoco di Coredo e di Smarano e la Croce Rossa di Coredo.

Sul palco sono quindi salite le prime tre frazioni classificate per la premiazione e l’assegnazione alla squadra di Priò del palio della Predaia 2019, riconoscimento realizzato dall’artista locale Gianni Mascotti.

Particolarmente apprezzati sono stati anche i giochi gonfiabili per l’intrattenimento dei più piccoli e il servizio bar e panini.

A partire dalle 18 il parco dei Sette Larici ha fatto poi da scenografia al “PreGio Festival”: 9 ore di musica no stop ed effetti speciali con dj set a cura di Lou Albert, Daniele Battan, Nicola Endrizzi, Fede B e Venice Voice. Tantissimi giovani del territorio non sono voluti mancare all’appuntamento, animando la festa fino a notte fonda.

PREGIO EVENTI – Il Comitato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi) è stato costituito quest’anno grazie a un’idea nata da 10 ragazzi che fanno parte dei diversi Gruppi Giovani di Predaia (Andrea Preti, Andrea Marignoni, Erwin Rizzardi, Gianluca Maccani, Manuel Chini, Simone Zanolli, Erika Rizzardi, Stefano Micheletti, Davide Prantil, Ilario Chini) e grazie al supporto e alla collaborazione del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”.

L’intento è quello di unire le forze per dar vita a gruppo che riunisca le idee e le proposte di tutti i giovani dei Comuni di Predaia e Sfruz per la promozione di iniziative sociali e di intrattenimento.