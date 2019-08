Lucio Gardin “atterra” a Coredo

“Houston, abbiamo un problema: siamo atterrati a Coredo”. È questo il titolo dello spettacolo che stasera, martedì 6 agosto alle 21, vedrà protagonista il famoso comico Lucio Gardin nella piazza della chiesa di Coredo.

Organizza la serata la Pro Loco di Coredo.

A 50 anni di distanza dallo sbarco del primo uomo sulla luna, Lucio Gardin dedica uno spettacolo divertente a questo evento che ha scritto la storia dell’umanità.

Lucio Gardin, come ama definirsi egli stesso, è un comico strano, diverso da quasi tutti quelli che si possono vedere oggi in TV.

Ha fatto una lunga gavetta, battendo i palchi dei locali e i festival di cabaret in giro per l’Italia. Ha vinto parecchi premi, sia da comico che da regista (di cortometraggi), è sceneggiatore (anche per sitcom come Casa Vianello e Il mammo) e autore di programmi per Sky, Rai e Mediaset.

Il suo nome è nel Guinness Mondiale per avere battuto, con dieci colleghi, il record di permanenza su un palco (record tutt’ora imbattuto).

Stasera porterà tutta la sua simpatia e la sua ironia sul palco di Coredo con uno spettacolo da non perdere.