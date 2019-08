Fugatti: «Grazie alla Guardia di Finanza per il nuovo sequestro di droga»

Nel periodo estivo sulle strade della città e provincia convengono molteplici motociclisti.

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Trento ha quindi intensificato i controlli sulle strade maggiormente interessate da tale traffico, soprattutto nei fine settimana.

Nei week end appena trascorsi del mese di luglio, sono stati, in totale, centotrentasette i motociclisti fermati dalle pattuglie della Sezione Radiomobile e delle Stazioni dipendenti e controllati.

Diverse le contravvenzioni elevate per varie infrazioni al Codice della strada, ma in qualche caso si è andato anche oltre, davanti a violazioni più gravi.

Comunque, le contravvenzioni elevate sono state complessivamente venti, alcune, anche con il contestuale ritiro dei documenti di circolazione e relativo fermo amministrativo del motociclo.

I servizi sono stati eseguiti per limitare gli incidenti causati dalla guida pericolosa, specialmente per il superamento dei limiti di velocità, in alcuni casi, particolarmente ridotti, in relazione alla tipologia della strada, come ad esempio sui passi alpini.

Ovviamente, i servizi non sono stati eseguiti solo per elevare contravvenzioni, ma anzi, nello spirito della campagna provinciale di sensibilizzazione, per mostrare maggiore presenza sulle strade ai fini della prevenzione e dell’informazione e hanno interessato parte della SS 349 del Passo della Fricca e SS 45 bis Gardesana occidentale.

I controlli dei Carabinieri continueranno anche nei prossimi fine settimana e nei giorni a cavallo del prossimo Ferragosto.