Carabinieri: controllati 137 motociclisti, effettuati anche dei fermi amministrativi

Continuano le segnalazioni da parte dei lettori di casi di degrado nel capoluogo.

Oggi abbiamo scelto tre segnalazioni arrivate corredate di fotografie al numero whatsApp della redazione (3922640625)

Due riguardano le ormai tradizionali buche nelle strade che a Trento cominciano ad essere preoccupanti ed una l‘abbandono dei rifiuti, un fenomeno purtroppo in aumento anche nella nostra provincia.

Pubblicità Pubblicità

VIA TRENER – VIA CHIOCCHETTI – La situazione è così da molti anni nonostante le lamentele dei residenti.

Le due strade sono per metà private e metà pubbliche. Le enormi buche sono posizionate uniformemente su tutta la carreggiata.

I residenti capiscono che la strada privata non è competenza del comune, ma l’usura riguarda anche la parte pubblica e in quel caso vanno prese delle contromisure. (le foto in fondo all’articolo)

MADONNA BIANCA – Siamo presso la Torre 1, la prima costruita agli inizi degli anni 70.

La struttura qui è di ITEA ed il completo abbandono va avanti ormai dal 2016. In quell’anno i residenti avevano anche redatto un documento per mettere a conoscenza dei vertici ITEA della situazione che si stava deteriorando. Ma poi nulla è successo.

Anche in questo caso negli anni si sono aperte profonde buche, alcune delle quali riconducibili al servizio del camion delle immondizie. (foto in fondo)

Il parcheggio è bombardato da enormi crateri. Nel 2018 i residenti tornano alla carica di Itea per sottolineare che il problema non solo persista ma si sta aggravando e propongono di spostare l’area rifiuti in altro posto per così evitare il passaggio di camion che peggiorano ancora di più la situazione del manto stradale ormai usurato.

Un altro grave problema della torre 1 è legato alla copertura delle mura della struttura che stanno perdendo i pezzi. (foto) Le pareti infatti si stanno scrostando e spesso scaricano dei pezzi di muratura a terra con il rischio di colpire qualcuno.

I sassi che cadono a terra dall’altezza di 35 metri diventano veri proiettili ed è un miracolo se fino ad ora non si è fatto male qualcuno.

EX AREA ZUFFO – Qui entra in ballo l’inciviltà e la maleducazione dei soliti noti. L’area interessata è la nuovissima struttura per il parcheggio delle biciclette che è diventata una vera e propria cloaca dove viene buttato di tutto.

Un vero peccato che a fronte di una spesa imponente per questo ottimo servizio l’area venga adoperata come discarica.

Le foto dell’ex area Zuffo

Le foto di via Trener e via Chiocchetti

Le foto della torre 1 di Madonna bianca