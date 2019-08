Tentano di rubare 13 pneumatici: denunciati due camerunensi

Piazza Dante si conferma sempre più una delle piazze principali nel giro di spaccio che coinvolge la città di Trento.

Questa volta cinque dosi di hashish e una stecca sono stati rinvenuti all’interno del tronco di un albero. A scoprire e a recuperare lo stupefacente sono stati gli agenti della polizia locale e il giovane che l’aveva nascosta è stato identificato e denunciato.

Verso le 9 di giovedì mattina alcuni agenti in borghese hanno notato un ragazzo straniero nascondere qualcosa dentro il tronco di un albero.

Si sono avvicinati non distogliendo gli occhi dal ragazzo, che nel frattempo si stava allontanando, e all’interno hanno scoperto alcuni pezzetti di hashish confezionati dal peso complessivo di 4 grammi e pronti per la vendita.

Il pacchetto più grande era nascosto nel tronco di un albero vicino insieme ad una stecca dal peso di circa 10 grammi. Il giovane che tentava di nasconderla è stato identificato: si tratta di un nigeriano di 25 anni regolare in Italia in quanto ha presentato domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Dopo questa volta però non gli verrà rinnovato automaticamente. Oltre a nascondere la droga, nel luglio scorso il giovane insieme ad un connazionale e ad un nordafricano sono stati fermati a un posto di blocco all’imbocco del Bus de Vela e sono stati trovati in possesso di due chili e quattro etti di marijuana già suddivisi in dosi.

Erano i giorni della Trento-Bondone e i tre hanno pensato bene di approfittarne. Durante il posto di blocco uno degli agenti si è ricordato che il 25 enne nigeriano era stato identificato poco prima in Piazza Dante proprio nell’ambito dei controlli contro lo spaccio. I tre sono stati arrestati e il giovane nigeriano è stato l’unico a essere stato scarcerato dopo il patteggiamento.

La lezione evidentemente non è stata recepita e con la denuncia che si aggiunge a quella di luglio rischia l’espulsione dall’Italia.

In Piazza Dante la droga non viene nascosta solo nei cespugli, nei cestini e nelle fessure dei muretti: ora i tronchi degli alberi rappresentano per i pusher una valida alternativa per tenere il prodotto al sicuro.

Benché le piazze di spaccio sono arrivate a toccare il centro storico (Piazza Santa Maria Maggiore, Torre Vanga, Via Cavour, Via Zanella), Piazza Dante rimane comunque il fulcro del traffico della droga.