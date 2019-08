Per Alessandro Zanoni arriva la prima vittoria sui Sette Tornanti

È iniziata la nuova stagione targata Trento Calcio Femminile, ancora in Serie C, la terza serie a carattere nazionale.

Il gruppo delle ragazze (seguiranno nei prossimi giorni gli annunci sulle conferme e gli arrivi delle atlete) si è radunato per le prime sedute dell’anno al centro sportivo di Melta di Gardolo, sotto gli ordini del confermato staff, guidato da mister Libero Pavan, con Davide Trenti nel ruolo di secondo allenatore, Massimilano Calì quale collaboratore tecnico e match analyst, Giorgio Bertoluzza in qualità di preparatore atletico e il fisioterapista Giorgio Crepaz.

Le conferme più importanti sono però quelle che arrivano dal direttivo della società, con la presidentessa Rita Csako che rilancia in vista della nuova annata: “Siamo ormai ai nastri di partenza di questa nuova avventura, un bellissimo viaggio che vedrà la Prima Squadra impegnata in Serie C, ma a fianco di essa verrà rinnovato l’impegno dell’Under 19 (con il confermato mister Christian Dechiusole) e creata una squadra di esordienti tutta al femminile che competerà contro i pari età al maschile”.

Un direttivo quanto mai coeso verso l’obiettivo di far crescere il movimento femminile calcistico a Trento, come dimostra la volontà di svincolarsi in tempi ragionevoli dallo storico nome “Clarentia”, per identificarsi con Trento Calcio Femminile, in modo da poter essere immediatamente riconoscibili quale punto di riferimento per tutte le appassionate di questo fantastico sport

Intanto c’è da registrare l’arrivo di Chiara Pasqualini e Martina Brunello che da ieri sono ufficialmente due nuove calciatrici del Trento Calcio Femminile.

Esperienza e qualità al servizio di mister Pavan che avrà due nuove frecce all’arco per provare ad alzare l’asticella nel prossimo campionato.

Pasqualini è reduce da un’importantissima avventura in Serie A con le maglie del Bari Pink e del Tavagnacco che le hanno permesso di accumulare 14 presenze e 3 goal nel massimo campionato nazionale.

Centravanti che abbina una grande prestanza fisica ad una buona mobilità, abile nel dialogo con le compagne ma, soprattutto, capace di garantire cifre realizzative importanti (21 le reti segnate nel campionato di Serie B 2014-15 in maglia Sudtirol).

Martina Brunello torna invece a vestire la maglia gialloblù dopo un’esperienza formativa nel futsal, condita dalla palma di miglior giocatrice del campionato di Serie C.

Nel biennio aquilotto, invece, i suoi 32 goal erano stati fondamentali per la permanenza in Serie B. Attaccante che ama svariare su tutto il fronte, si muove spesso in profondità sfruttando la grande velocità che la contraddistingue.