La donna rom che minaccia di morte Salvini deve scontare 16 anni di prigione

La “zingaraccia” è una pregiudicata, attualmente è agli arresti domiciliari per furto, ha un cumulo di 16 anni di condanne e vive in un campo rom irregolare.

È lei, secondo quanto afferma in un reportage Il Giornale, la nomade che aveva invitato qualcuno a ficcare una pallottola in testa a Matteo Salvini, beccandosi per tutta risposta la brutta definizione datale dal ministro dell’Interno, “zingaraccia”, alla quale aveva promesso anche un rapido passaggio di ruspa sui luoghi dove lei, a quanto pare, sconta le sue condanne.

Secondo quanto racconta il quotidiano di Alessandro Sallusti il consigliere comunale e regionale della Lega Max Bastoni si è recato al campo rom irregolare in questione incontrando la donna, che a quanto pare avrebbe però modificato la sua versione. «Quella donna riconosce che i bambini del campo vicino in condizioni disagiate e che gli adulti non lavorano, perché nessuno interviene?», spiega Bastoni.

Pubblicità Pubblicità

Salvini era stato molto duro nel suo messaggio alla donna: «Ma vi pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo a Milano, una zingaraccia che va a dire “Salvini dovrebbe avere un proiettile”? “Preparati che arriva la ruspa, amica mia. Proiettile…, tu preparati che ad accogliere la ruspa, cara la mia zingara, poi vediamo. Roba da matti”.

Il problema non è una zingara che minaccia di morte il ministro dell’Interno, vivendo in un campo Rom abusivo.

Il problema per qualcuno della sinistra è la parola “zingaraccia”.

«Io vado avanti, fino al raggiungimento dell’obiettivo zero campi Rom in Italia», era stata la risposta di chi aveva polemizzato con lui per l’utilizzo di quel termine.

Oggi dopo la scoperta dei 16 anni di cumulo di pena Salvini interviene nuovamente: «16 anni di condanne??? Che vuoi che sia, ma per certe anime belle l’importante è difendere la zingara…Meno male ci siete voi, Amici!»

A far emergere il caso erano state le telecamere di “Stasera Italia” che erano andate in via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano, per incontrare in un campo rom irregolare la donna che avrebbe minacciato il vicepremeir Matteo Salvini, augurandogli un proiettile in testa.

“Io sono la ‘Zingaraccia’ e rubavo tutto quello che mi capitava – ha confermato la donna ai microfoni della trasmissione di Rete 4, mostrando poi la casa in cui abita (costruita su terreni non edificabili e per i quali non è stato concesso alcun permesso)

Ma a far arrabbiare ancora di più gli italiani sono state le parole del marito della donna rom che affermava davanti a milioni di italiani: «Ho rubato per una vita per costruirmi la mia villa (abusiva) ed ora Salvini me la vuole abbattere».