Disservizio piscina Roncegno Terme: l’incredibile avventura di una famiglia

Spett.Le Direttore,

sono un’insegnante a tempo determinato della scuola dell’infanzia ed ho deciso di scrivere alla sua rubrica dedicata ai lettori «Io la penso così».

Mi sono permessa di scrivere al suo giornale perché ho letto degli articoli su alcuni quotidiani locali contenenti ingiurie, bugie, cattiverie gratuite e non inerenti ad alcuna verità da parte di Pericolo Mauro segretario del sindacato Delsa, verso il consigliere Claudio Cia.

Il Pericolo di cui sopra, non solo non ha mai tenuto fede alle promesse fatte a noi iscritti dal suo sindacato DELSA (personalmente non ho più rinnovato l’iscrizione) ma con noi insegnanti “scuola infanzia” non ha mai approfondito la nostra situazione di precari nelle scuole dell’infanzia.

Dal suo sindacato in due anni non sono mai stata tutelata nonostante lo scorso anno scolastico abbia subito mobbing davanti ai bambini.

La mia esperienza con il suo sindacato è stata davvero negativa.

E quando ho letto che Pericolo ha avuto il coraggio di prendersi i meriti di una cosa che non ha fatto ed i cui meriti vanno attribuiti al consigliere Claudio Cia ci sono rimasta davvero male.

Personalmente ritengo vergognoso che Pericolo abbia diffamato e calunniato Claudio Cia che personalmente conosco da circa 9 anni e che ritengo una persona perbene, timorata di Dio, intelligente, disponibile, accogliente e soprattutto con un grande cuore limpido e trasparente.

Grazie a Claudio Cia io sicuramente, come molte altre docenti, il prossimo anno riuscirò ad entrare in ruolo. È stato il consigliere Cia l’unico che ci ha ascoltato e non certo Mauro Pericolo.

Claudio Cia non ha la superbia di volere far tutto o sapere tutto, chiede, si informa e studia tutte le situazioni non lasciando nulla al caso.

Ora che è stato approvato finalmente il suo emendamento per noi insegnanti finirà dopo anni la nostra precarietà.

La cosa molto brutta è che i sindacati in primis quello di Mauro Pericolo vogliono prendersene il merito pur non avendo fatto nulla per noi docenti in questi anni.

Troppo comodo sfruttare il lavoro di altri per farsi belli. È per questo che la verità deve venire a galla e premiare chi ha lavorato con tenacia e intraprendenza e non chi «ha succhiato le ruote» e per i docenti precari ha speso solo parole e fatti zero.

Voglio ringraziare pubblicamente l’assessore Claudio Cia per l’impegno profuso e che ha portato avanti per noi insegnanti precarie della scuola dell’infanzia; il suo impegno è stato davvero encomiabile e unico (chi ci avrebbe aiutato senza pretendere nulla in cambio?)

Grazie Claudio finalmente ciò che hai promesso è andato a buon fine grazie alla tua tenacia e serietà.

Purtroppo persone come Mauro Pericolo esistono e ci saranno sempre.

Ma il mio consiglio è che tu continui a rimanere vicino alle persone con la tua bontà e fermezza e che vada avanti a testa alta senza farti intimorire dalle dichiarazioni di chi mente per metterti in cattiva luce.

“Non ti curar di loro ma guarda e passa“, un grazie universale da parte di tutte noi insegnanti a tempo determinato della scuola dell’infanzia, e mi raccomando, sempre avanti Claudio! Ti sono grata con tutto il cuore.

Nunzia Candelabro