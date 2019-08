Val di Daone: scarica di sassi su tre cacciatori, uno finisce al santa Chiara

Le necessità dei territori di montagna, a cominciare dalla viabilità, sono state al centro dell’intervento del sindaco di Giustino, Joseph Masè, che ieri pomeriggio ha incontrato la Giunta provinciale, insieme alle autorità locali, salita in Val Rendena per tenere la consueta riunione settimanale.

“La vostra attenzione per i comuni delle valli – ha detto il sindaco – è stata percepita ed apprezzata da tutti con gli Stati Generali della Montagna, un’operazione di ascolto che ha dimostrato una grande attenzione dell’attuale politica provinciale verso le esigenze e le aspettative di coloro che abitano i paesi di montagna. Un percorso partecipativo al quale tantissimi di noi hanno aderito, consapevoli della necessità di portare le nostre istanze all’attenzione del governo provinciale e fiduciosi che quelle prioritarie e maggiormente condivise siano da voi tradotte in azioni concrete che ci acconsentano di continuare ad abitare qui, nelle nostre valli, dove siamo nati e cresciuti e dove vorremo garantire un futuro ai nostri figli”.

Il sindaco di Giustino insieme agli assessori della Giunta comunale, ha poi elencato le principali problematiche del Paese mettendo in primo piano il tema della viabilità, che necessità di alcuni interventi ad iniziare dalla circonvallazione di Pinzolo, da quella di Comano Terme, per poi arrivare alla gallerie di Ponte Pià.

Il sindaco ha poi chiesto maggiore attenzione per la sanità, per l’istruzione ed ha posto il tema dell’energia, chiedendo la metanizzazione della Val Rendena fino a Madonna di Campiglio.

“Ogni volta che visitiamo un comune – ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – portiamo via qualcosa di utile. Questi incontri ci servono a mantenere il contato con i territori e con le valli e per avere piena consapevolezza delle vostre esigenze, che abbiamo raccolto negli Stati Generali della Montagna”.

Sulla viabilità il governatore ha assicurato che per la circonvallazione di Pinzolo si partirà presto, le risorse sono state già stanziate e che è intenzione della Giunta finanziare una grande opera infrastrutturale ogni anno.

“Ci tenevamo ad essere qui – ha detto infine l’assessore Roberto Failoni, di casa in Val Rendena – e ringrazio il sindaco per aver fatto un discorso che riguarda tutta la valle e non solo il suo comune. Per noi è davvero importante girare il Trentino per ascoltare le problematiche dei territori e delle popolazioni”.