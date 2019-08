Frana sulla ciclabile del Limarò, tragedia sfiorata

Le dichiarazioni smentiscono categoricamente quanto scritto su un media locale sui 40 giorni di possibili vacanze dei consiglieri.

Anche perché comunque il giorno 20 e 27 sono state pianificate delle riunioni nelle commissioni dove i consiglieri dovranno per forza essere presenti.

Il presidente Maurizio Fugatti si è preso 5 giorni di relax al mare insieme alla famiglia in una località delle Marche

Pubblicità Pubblicità

L’assessore Mirko Bisesti per pochi giorni si sta godendo il sole della Sardegna insieme alla sua compagna che è di origine sarde. Per lui vacanze spezzettate e qualche week end di riposo.

Denis Paoli per staccare la spina passerà alcuni giorni di vacanza sul lago di Garda con la sua famiglia. «Ieri abbiamo festeggiato qui il compleanno di mia mamma. In agosto ci sono tanti eventi di associazioni organizzati da comuni trentini a cui sono stato invitato e ci tengo ad esserci; per tanto ho scelta una meta vicina per poter partecipare a questi incontri sul territorio Trentino».

Katia Rossato ormai da anni non prende nemmeno un giorno di vacanza. «L’ultima settimana di ferie risale a novembre 2006, a Capo Verde, poi tra il bimbo e il lavoro nell’azienda di famiglia non siamo più riusciti ad andare in vacanza . Ci ritagliamo qualche fine settimana col camper, partendo venerdì sera e tornando la domenica pomeriggio presto. Queste le nostre uniche ferie di quest’anno»

Alessia Ambrosi passerà alcuni giorni nel veronese dai suoi genitori sul lago e «a fine mese dovrei riuscire ad andar qualche giorno al mare con la famiglia, dobbiamo ancora decidere dove. Avremo comunque le commissioni e sopratutto al 23 la prima dell’Euregio di cui faccio parte e io da stacanovista ci tengo ad esserci»

Claudio Cia in riferimento all’articolo del quotidiano sorride: «40 giorni di vacanza? un sogno per noi consiglieri».

«Io sono sempre presente, come al solito, per qualunque confronto su temi di competenza provinciale e per qualunque confronto su temi di competenza regionale e degli Enti Locali». Ricordiamo infatti che Cia oltre ad essere consigliere provinciale è anche assessore regionale. «Rimango a Trento perché ho vari incontri sul territorio, il lavoro da fare è molto e quindi mi pare giusto essere sempre a disposizioni dei cittadini» – Conclude Cia

Luca Guglielmi il mese di agosto lo passerà in valle, dove siamo in alta stagione lavorativa. «In ferie sono stato in aprile, con la mia compagna e il bambino, a Fuerteventura una decina di giorni incastrando 10 giorni fra i ponti del 25 aprile e del primo maggio».

Mara Dalzocchio è già in Calabria dove insieme ai suoi famigliari e ad amici passerà una decina di giorni di completo relax.

Per il consigliere Alessandro Savoi le ferie saranno lavorative. Infatti sarà impegnato nella sua campagna in val di Cembra.

Mare e relax per qualche giorno anche per le due assessore Giulia Zanotelli e Stefania Segnana.

Per l’assessore Roberto Failoni invece quest’anno niente vacanze e solo lavoro.

Devid Moranduzzo invece in vacanza ci andrà con gli amici di sempre dal 25 agosto al 2 settembre a Creta con un viaggio Low Cost.

Fino al 24 aiuterà nell’azienda famigliare.

Roberto Paccher consigliere e presidente del consiglio regionale rimarrà in Trentino. Dal 13 al 17 agosto si prenderà un pochino di riposo nella sua casa a Sella Valsugana insieme con i due figli. Per lui l’inizio del lavoro sarà a dir poco frenetico: «Già domenica 18 sarò al lavoro per numerosi impegni presi e il 19 in ufficio a ricominciare il lavoro in regione»

Vacanze di lavoro per Giorgio Leonardi che per 15 giorni andrà con la sorella a Favignana, isola delle Egadi in Sicilia, nel suo residence a lavorare