Danilo Gallinari operato nella notte a Verona

Il basket azzurro non sta vivendo un periodo sereno: la scorsa notte, Danilo Gallinari è stato operato d’urgenza a Verona a causa di un improvviso attacco di appendicite.

La notizia è stata ufficializzata da un post sul profilo Instagram del giocatore azzurro: “Nella tarda serata di ieri, Danilo Gallinari è stato sottoposto ad appendicectomia. L’intervento, effettuato in laparoscopia presso l’ospedale di Verona alla presenza dello staff medico sanitario Azzurro, è perfettamente riuscito. Danilo dovrà osservare alcuni giorni di riposo per poi intraprendere il percorso di riabilitazione e tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma (12/14 agosto). Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico sanitario della Nazionale nel raduno in corso a Verona. #Italbasket#NothingButAzzurri“

Nonostante le rassicurazioni, i fan della Nazionale non possono che essere comunque preoccupati: quanto influirà questo ennesimo momento sfortunato sulla squadra?

Teniamo conto che già Nicolò Melli è fuori dai mondiali che si terranno a fine agosto in Cina a causa dell’intervento di pulizia al ginocchio a cui si è sottoposto qualche settimana fa… per non dimenticare poi la forma fisica non perfetta di Gigi Datome e Marco Belinelli, presenti al ritiro ma non in campo lo scorso weekend alla Trentino Basket Cup.

A pochi giorni dalla prima edizione della Verona Basketball Cup (8-10 agosto), torneo che vedrà in azione Italia, Senegal, Russia e Venezuela, Coach Meo Sacchetti aveva già avuto occasione di dichiarare la sua intenzione di far scendere in campo Belinelli e Gallinari mentre Datome sarebbe stato ancora tenuto da parte per portarlo al Torneo dell’Acropolis (16-18 agosto ad Atene).

Resta ora da vedere come verrà gestita la situazione, in attesa che questo fuoriclasse (ed i suoi colleghi) si rimetta in sesto per far sognare l’Italia ai prossimi Mondiali.